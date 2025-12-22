DE
FR
Abonnieren

Unterschied zwischen Mann und Frau
Das sind die häufigsten Todesursachen in der Schweiz

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs bleiben die häufigsten Todesursachen. Bei Frauen dominieren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Männern Krebs. Das zeigt die Todesursachenstatistik der Schweiz für 2024.
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Die neue Statistik des Bundes zeigt unterschiedliche Entwicklungen bei den wichtigsten Krankheitsgruppen.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

  • Herz-Kreislauf und Krebs bleiben 2024 häufigste Todesursachen in der Schweiz
  • Unterschiedliche Haupttodesursachen bei Männern (Krebs) und Frauen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen)
  • 72'000 Todesfälle in der Schweiz 2024, davon 35'000 Männer und 37'000 Frauen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Daniel Macher und Keystone-SDA

Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen haben auch 2024 die Todesursachenstatistik der Schweiz geprägt. Während bei Frauen weiterhin Herz-Kreislauf-Erkrankungen an erster Stelle stehen, waren bei Männern Krebserkrankungen die häufigste Todesursache. Insgesamt zeigt die neue Statistik des Bundes unterschiedliche Entwicklungen bei den wichtigsten Krankheitsgruppen.

Über ein Viertel der Todesfälle in der Schweizer Wohnbevölkerung sind im vergangenen Jahr auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen gewesen. Insgesamt und bei den Frauen blieben sie damit die häufigste Todesursache. Bei den Männern waren es Krebserkrankungen.

Unterschiedliche Todesursachen bei Frauen und Männern

Gemäss der am Montag publizierten Todesursachenstatistik des Bundes verstarben im Jahr 2024 knapp 72'000 Personen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz, davon rund 35'000 Männer und rund 37'000 Frauen.

Mehr zum Thema Gesundheit
So lindern elektrische Impulse Depressionen und Epilepsie
Podcast
Strom statt Medikamente?
So lindern elektrische Impulse Depressionen und Epilepsie
«Supergrippe» wütet in Europa – Experten schlagen Alarm
Mit Video
«Das ist ungewöhnlich»
«Supergrippe» wütet in Europa – Experten schlagen Alarm
So kommst du ohne Grippe durch die Weihnachtszeit
Podcast
Ein Infektiologe gibt Tipps
So kommst du ohne Grippe durch die Weihnachtszeit
Darum sterben immer mehr Frauen in der Schweiz an Lungenkrebs
Zahlen haben sich verdoppelt
Immer mehr Frauen sterben in der Schweiz an Lungenkrebs

Bei den Frauen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit knapp 29 Prozent die häufigste Todesursache, gefolgt von Krebserkrankungen mit gut 22 Prozent. Bei den Männern war es umgekehrt: Die meisten Verstorbenen fielen Krebserkrankungen zum Opfer – knapp 28 Prozent, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit knapp 27 Prozent.

Gegensätzliche Trends bei Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Über beide Geschlechter nahm die Sterberate aufgrund von Krebserkrankungen zu, während die Sterberate wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden im Vergleich zum Vorjahr abnahm, wie die Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) weiter zeigen. Bei den Männern ebenfalls zunehmend waren Todesfälle wegen Demenz.

Abgenommen hat gemäss den Zahlen bei beiden Geschlechtern die Sterberate bei äusseren Todesursachen, darunter Unfälle, Gewalteinwirkungen und Suizide.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen