In dieser Podcastfolge erklärt Medizintechnik-Experte Jörg Trinkwalter, wie elektrische Impulse über den Vagusnerv Depressionen, Epilepsie und chronische Entzündungen lindern können und warum diese Therapie in der Schweiz längst kein Zukunftsszenario mehr ist.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bioelektronische Medizin setzt gezielte elektrische Impulse ein, um das Nervensystem zu beeinflussen, insbesondere den Vagusnerv, der für Ruhe, Regeneration und innere Balance zuständig ist. In der Schweiz wird diese Methode bereits erfolgreich eingesetzt, vor allem bei therapieresistenten Erkrankungen wie Epilepsie, Depressionen und chronischen Entzündungen. Im Podcast erklärt Medizintechnik-Experte Jörg Trinkwalter, wie die nicht-invasive Vagusnervstimulation funktioniert und warum sie als sicher gilt.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.