Eine Mutation des H3N2-Grippevirus breitet sich in Europa aus. In Rumänien wurde der als «Supergrippe» bezeichnete Erreger nun nachgewiesen. Er kann zu schwereren Krankheitsverläufen und mehr Spitaleinweisungen führen.

Jährlich bis zu 70'000 Grippetote in Europa, 20 Prozent erkranken

Blick Newsdesk

Eine Grippewelle breitet sich in Europa aus, wie «Blic.rs» berichtet. Der mutierte Influenza-A-Virus H3N2, auch als «Supergrippe» bezeichnet, wurde kürzlich in Rumänien nachgewiesen. Laut dem rumänischen Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit (INSP) besteht ein hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe, insbesondere bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.

Das INSP erklärt: «Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ist hoch für Personen über 65 Jahre, Menschen mit metabolischen, Lungen-, Herz-Kreislauf-, neuromuskulären und anderen chronischen Erkrankungen, Schwangere, immungeschwächte Personen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Es wird erwartet, dass die Impfung weiterhin vor schweren Verläufen schützt.»

«Seit einer Weile kein solches Virus mehr gesehen»

Der H3N2-Virus zirkuliert bereits seit Monaten in mehreren europäischen Ländern. Experten gehen davon aus, dass die Variante ansteckender ist und zu schwereren Verläufen sowie mehr Spitaleinweisungen führt als in früheren Grippesaisons.

«Wir haben seit einer Weile kein solches Virus mehr gesehen, diese Dynamik ist ungewöhnlich», sagt Nicola Lewis, Direktorin des Welt-Influenzazentrums am Francis Crick Institute zur BBC. Und weiter: «Das beunruhigt mich absolut. Ich gerate nicht in Panik, aber ich bin besorgt.»

Schätzungen des European Centre for Disease Prevention and Control zufolge, verursacht die Grippe in einer typischen Saison bis zu 50 Millionen symptomatische Fälle und bis zu 70'000 Todesfälle jährlich in Europa. Schätzungsweise erkranken bis zu 20 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr an Grippe. Besonders Kinder haben hohe Infektionsraten und verbreiten das Virus oft in ihren Familien.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen. Blic.rs gehört wie Blick zu Ringier.