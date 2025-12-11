In dieser Folge redet «Durchblick»-Host Fabio Schmid mit Philipp Jent. Stellvertretender Chefarzt, Leiter Infektionsprävention und -kontrolle Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital, Bern.
Er möchte von ihm wissen, warum die Grippewelle die Schweiz schon so früh im Griff hat, wie wir symptomfrei durch die Weihnachtszeit kommen und warum sich die Grippe so raschen schnell ausbreitet.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
