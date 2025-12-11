DE
Ein Infektiologe gibt Tipps
So kommst du ohne Grippe durch die Weihnachtszeit

Die Schweiz hustet und fiebert: Mit 846 bestätigten Grippefällen in einer Woche erlebt die Schweiz einen ungewöhnlich frühen Start in die Saison. Dies schreibt das BAG. Ein Infektiologe ordnet ein, was diese Welle besonders macht und wie wir uns am besten schützen.
In dieser Folge redet «Durchblick»-Host Fabio Schmid mit Philipp Jent. Stellvertretender Chefarzt, Leiter Infektionsprävention und -kontrolle Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital, Bern.
Er möchte von ihm wissen, warum die Grippewelle die Schweiz schon so früh im Griff hat, wie wir symptomfrei durch die Weihnachtszeit kommen und warum sich die Grippe so raschen schnell ausbreitet.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

