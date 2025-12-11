Die Schweiz hustet und fiebert: Mit 846 bestätigten Grippefällen in einer Woche erlebt die Schweiz einen ungewöhnlich frühen Start in die Saison. Dies schreibt das BAG. Ein Infektiologe ordnet ein, was diese Welle besonders macht und wie wir uns am besten schützen.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

In dieser Folge redet «Durchblick»-Host Fabio Schmid mit Philipp Jent. Stellvertretender Chefarzt, Leiter Infektionsprävention und -kontrolle Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital, Bern.

Er möchte von ihm wissen, warum die Grippewelle die Schweiz schon so früh im Griff hat, wie wir symptomfrei durch die Weihnachtszeit kommen und warum sich die Grippe so raschen schnell ausbreitet.

