Nun scheint es offiziell – der Sommer ist vorbei und der Herbst hält Einzug. Dies mit einem nassen Wochenstart. Auch der Bund warnt bereits vor Gefahren durch den Regen.

Angela Rosser Journalistin News

Nach einem bezaubernden Wochenende mit sommerlichen Temperaturen macht Petrus seine Prophezeiungen war und öffnet dem Herbst Tür und Tor. Auch die Wolken-Schleusen scheinen geöffnet, denn bereits in den frühen Morgenstunden am Montag regnet es in weiten Teilen der Schweiz.

Auch die Temperaturen scheinen drastisch gesunken. Überraschend kommt das nicht, hat doch bereits Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews, am Freitag erzählt, dass es diese Woche zu einem «brutalen Kontrast» kommen wird.

Bund warnt vor Gefahr durch Regen

«Es wird verbreitet trüb und nass und es ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Im Süden kann es auch richtig schütten», sagte der Wetter-Experte, gegenüber Blick. Schaut man aus dem Fenster, lag der Wetterprofi, einmal mehr, richtig.

Das nasskalte Wetter trübt jedoch nicht nur die Stimmung, sondern bringt auch Gefahren mit sich. Wie ein Blick auf Meteo Schweiz zeigt, warnt der Bund bereits in mehreren Regionen vor erheblicher Gefahr durch Regen. Diese wird von einer Skala von 1 bis 5 mit 3 angegeben.

Meiden sie Ufergebiete und Fliessgewässer

Betroffen sind die Kantone Bern, Graubünden und Glarus sowie Teile der Zentralschweiz. Der Regen könnte sich insbesondere auf den Wasserpegel von Gewässern wie Bächen auswirken. Auch sind Überschwemmungen von Kellern und Tiefgaragen möglich. Die stärkste Phase wird über Mittag erwartet.

Der Bund rät, Ufergebiete zu meiden. Auch fernhalten sollte man sich von Fliessgewässern und Seen. Die Warnung gilt noch bis zum Montagabend 20 Uhr.