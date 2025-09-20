Am Freitag heizte die Sonne bereits richtig ein. Am Samstag wirds sogar noch wärmer. Das Wochenende sollte man aber nochmal in vollen Zügen geniessen. Ab nächster Woche fallen die Temperaturen und es gibt viel Regen.

1/8 Dieses Wochenende wird es noch mal richtig sonnig und warm. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Sommerliches Wochenende erwartet, gefolgt von herbstlichem Wetter nächste Woche

Kaltfront zieht am Sonntag von Westen her übers Land

Temperaturen sinken von sommerlichen Werten auf etwa 11 Grad am Mittwoch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Strahlend blauer Himmel, ein warmer Wind und sommerliche Temperaturen – so wie sich der Freitag verabschiedet hat, startet auch der Samstag. In tiefen Lagen soll es sogar noch wärmer werden als gestern.

«Es wird ein richtig schöner Tag», sagt Klaus Marquardt von Meteonews. Der Sommer lädt also zum grossen Finale. Auf den Abend ziehen ein paar Schleierwolken über die Schweiz, in der Nacht verstärken sich die Wolkenfelder zunehmend, erklärt der Meteorologe.

Blauer Himmel zum Sommer-Finale

Im Hinblick auf nächste Woche sollte man dieses Wochenende also so richtig geniessen. Bereits am Sonntag wird der Himmel weniger blau und die Wolkenfelder noch stärker. Im Tessin sind bereits am Vormittag erste Regenschauer möglich. Von Westen her zieht zudem eine Kaltfront übers Land.

In der Zentral- und Ostschweiz sollte es zwar bis zum Abend noch trocken bleiben, im Verlauf des Abends aber deutlich kühler werden. Der Montag kleidet sich dann richtig herbstlich, wie Marquardt erklärt.

Nächste Woche kommt der «brutale Kontrast»

«Es wird verbreitet trüb und nass und es ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Im Süden kann es auch richtig schütten», so der Wetter-Experte. Und mit um die 15 Grad ist es deutlich kälter. Bis Mitte Woche lasse sich auch die Sonne so gut wie gar nicht blicken.

Mit Temperaturen von gerade mal noch um die 11 Grad am Mittwoch sei das schon ein «brutaler Kontrast» zu dem jetzigen Wochenende. Die aktuellen Temperaturen seien aber auch nicht wirklich normal, erinnert Marquardt.

Es gilt also: raus an die Sonne, noch ein Glacé am See geniessen oder einen Spaziergang im Wald, bevor es wieder heisst: Mit Netflix und Kuschelpulli auf dem Sofa chillen.