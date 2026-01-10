Eine Billig-Wodka-Flasche für elf Franken in der Luxus-Bar Le Constellation in Crans-Montana wirft Fragen auf. Wurde an der Qualität gespart, um Gewinne zu maximieren?

Eine rote Wodka-Flasche mit mutmasslichem Discounter-Etikett stellt das noble Image der Bar Le Constellation in Crans-Montana infrage. Auf einem Foto aus der Unglücksnacht ist die Flasche mit rotem Etikett prominent zwischen Champagnerflaschen mit brennenden Wunderkerzen zu sehen – mitten in einer Bar, die sich als exklusiver Hotspot im Nobelskiort präsentierte.

Eine Recherche in den Google-Rezensionen zeigt: Für die Silvesternacht vor einem Jahr verlangte das Lokal 130 Franken pro Person, Getränke inklusive – ein Preis, der Qualität verspricht.

Billiger Alkohol – maximaler Gewinn?

Das Bild deutet jedoch an, dass vorne Glanz verkauft wurde, während hinten möglicherweise Billigalkohol für fette Margen floss. Beweisen lässt sich das nicht, doch die Flasche nährt den Verdacht: Sparte man an der Qualität, um Gewinne zu maximieren?

Wie ein Blick auf die Webseite des Anbieters zeigt, kostet die 0,7-Liter-Flasche mit dem russisch klingenden Namen bei einem bekannten Discounter 11.45 Franken. Für Gastronomen kann noch von einem niedrigeren Preis ausgegangen werden.

Ermittlungen laufen

Die Bar gehörte dem französischen Ehepaar Jacques (49) und Jessica Moretti (40) aus Korsika, die 2015 das verfallene Gebäude auf Vordermann brachten und heute mehrere Lokale betreiben. Französische Medien berichten von Jacques Morettis Vorstrafen: 2008 Anstiftung zur Prostitution in Annecy, später Sozialbetrug. Beide erklären nach dem Unglück, sie seien «am Boden zerstört» und kooperierten voll mit den Behörden.

In der Nacht auf den 1. Januar starben 40 Menschen, 116 wurden verletzt, unter ihnen viele Jugendliche. Die Walliser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Feuersbrunst.