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Tragischer Unfall in den Alpen
Schweizer (†18) stirbt nach Schneemobil-Unglück

Ein junger Schweizer kam in der Nacht auf Dienstag bei einem Schneemobilunfall in Cervinia ums Leben. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte in einen Bach. Rettungsversuche blieben erfolglos.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 18-jähriger Schweizer stirbt bei Schneemobil-Unfall in Cervinia
  • Schneemobil kippte, Fahrer wurde in einen Bach geschleudert
  • Unfall ereignete sich am 7. April 2026 gegen 22 Uhr
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Gina Grace ZurbrüggRedaktorin News

Ein Schweizer (†18) ist in der Nacht auf Dienstag in Cervinia tödlich verunglückt. Der junge Mann war am späten Abend mit einem Schneemobil auf der Rückfahrt von einer Skipiste unterwegs. Gegen 22 Uhr verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Schneemobil kippte, der Fahrer wurde dabei in einen angrenzenden Bach geschleudert. Das berichtet «La Repubblica».

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Rettung ohne Erfolg

Sofort rückten Einsatzkräfte aus. Bergretter und weitere Helfer versuchten, den Verunfallten wiederzubeleben. Trotz schneller Reaktion und intensiver Bemühungen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Die Finanzpolizei, die für Sicherheit und Kontrollen im Hochgebirge, insbesondere rund um das Matterhorn, zuständig ist, will klären, wie es zum Kontrollverlust kommen konnte.

Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe befanden, sollen befragt werden. Die Eltern des Verstorbenen werden im Verlauf des Dienstages zur offiziellen Identifizierung ihres Sohnes erwartet.

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