Heiss, heisser, Schweiz: In den kommenden Tagen steigt das Thermometer vielerorts weit über 30 Grad. Ab Donnerstag hat der Bund deshalb eine Hitzewarnung herausgegeben.

In diesen Regionen warnt der Bund vor Hitzegefahr

In diesen Regionen warnt der Bund vor Hitzegefahr

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Donnerstag Hitzewarnung Stufe 3 für grosse Teile der Schweiz

Temperaturen bis 38 Grad prognostiziert, Experten warnen vor Gesundheitsrisiken

Bund empfiehlt täglich mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken

Janine Enderli Redaktorin News

Die Schweiz schwitzt – und das ist erst der Anfang: Für mehrere Regionen hat Meteo Schweiz ab Donnerstag die Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgerufen. Die Temperaturen dürfen deutlich über 30 Grad steigen.

Diese Regionen sind betroffen

Die Warnung gilt für das gesamte Mittelland, die Ostschweiz, Basel, Zentralschweiz sowie Teile des Kanton Graubünden. Auch die Westschweiz und grosse Teile des Wallis sind betroffen. Im Tessin gilt die Warnung ebenfalls. In allen Regionen besteht die Warnung bis am Dienstag um 20 Uhr.

Während am Mittwoch noch vereinzelt mit Wolken zu rechnen ist, scheint am Donnerstag bereits durchgehend die Sonne.

Steigerungslauf bis Ende Woche

Danach wird es täglich wärmer. Am Freitag steigen die Maximaltemperaturen nach aktuellen Prognosen auf 32 bis 34 Grad, am Samstag auf 33 bis 36 Grad und bis Montag gar auf 34 bis 38 Grad an. Ein Blick auf die Meteo-Schweiz-Warnkarte verrät: Nur in alpinen Gebieten ist es etwas kühler.

Die hohen Werte können für besonders vulnerable Personengruppen ein Risiko bedeuten. Experten warnen vor gesundheitlichen Risiken, besonders für ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke.

Der Bund rät, mindestens 1,5 Liter pro Tag zu trinken – am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke. Personen oder Tiere sollte man keinesfalls im parkierten Auto zurücklassen.