Eine Vortrittsmissachtung forderte am Montagabend in Beringen SH einen Verletzten. Der Mann hatte mit dem Auto ein Militärfahrzeug übersehen. Der fahrende Soldat konnte nicht mehr ausweichen.

Das beteiligte Auto wurde bei dem Zusammenstoss massiv beschädigt. Foto: Schaffhauser Polizei

Darum gehts Autofahrer kollidiert mit Militärfahrzeug in Beringen SH, verletzt ins Spital gebracht

Militärfahrzeug hatte Vortritt, Besatzung erlitt Schock, blieb aber unverletzt

H13-Abschnitt für eineinhalb Stunden gesperrt, Umleitung durch Feuerwehr eingerichtet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein Autofahrer (64) kollidierte am in Beringen SH mit einem Militärfahrzeug. Dabei wurde der Lenker des Personenwagens verletzt und es entstand erheblicher Sach- und Flurschaden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Gemäss Polizei fuhr der Autofahrer über die Wiesengasse in Richtung H13 und hielt bei der Einmündung kurz an. Als er anschliessend losgefahren sei, habe er ein vortrittsberechtigtes Militärfahrzeug übersehen, das von einem 19-jährigen Soldaten gelenkt wurde.

Lenker ins Spital gebracht

Das beteiligte Auto wurde beim Unfall stark beschädigt, wie ein Polizeibild zeigt. Der Lenker wurde verletzt. Er musste nach der Erstversorgung von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Besatzung des Militärfahrzeugs erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Das Geländefahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

H13-Abschnitt gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste ein Teilbereich der H13 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde durch die Feuerwehr gestellt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.