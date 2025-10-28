Darum gehts
- Autofahrer kollidiert mit Militärfahrzeug in Beringen SH, verletzt ins Spital gebracht
- Militärfahrzeug hatte Vortritt, Besatzung erlitt Schock, blieb aber unverletzt
- H13-Abschnitt für eineinhalb Stunden gesperrt, Umleitung durch Feuerwehr eingerichtet
Ein Autofahrer (64) kollidierte am in Beringen SH mit einem Militärfahrzeug. Dabei wurde der Lenker des Personenwagens verletzt und es entstand erheblicher Sach- und Flurschaden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.
Gemäss Polizei fuhr der Autofahrer über die Wiesengasse in Richtung H13 und hielt bei der Einmündung kurz an. Als er anschliessend losgefahren sei, habe er ein vortrittsberechtigtes Militärfahrzeug übersehen, das von einem 19-jährigen Soldaten gelenkt wurde.
Lenker ins Spital gebracht
Das beteiligte Auto wurde beim Unfall stark beschädigt, wie ein Polizeibild zeigt. Der Lenker wurde verletzt. Er musste nach der Erstversorgung von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.
Die Besatzung des Militärfahrzeugs erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Das Geländefahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.
H13-Abschnitt gesperrt
Während der Unfallaufnahme musste ein Teilbereich der H13 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde durch die Feuerwehr gestellt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.