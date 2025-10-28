DE
FR
Abonnieren

Vortritt missachtet
Autofahrer übersieht Militärfahrzeug und wird verletzt

Eine Vortrittsmissachtung forderte am Montagabend in Beringen SH einen Verletzten. Der Mann hatte mit dem Auto ein Militärfahrzeug übersehen. Der fahrende Soldat konnte nicht mehr ausweichen.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Das beteiligte Auto wurde bei dem Zusammenstoss massiv beschädigt.
Foto: Schaffhauser Polizei

Darum gehts

  • Autofahrer kollidiert mit Militärfahrzeug in Beringen SH, verletzt ins Spital gebracht
  • Militärfahrzeug hatte Vortritt, Besatzung erlitt Schock, blieb aber unverletzt
  • H13-Abschnitt für eineinhalb Stunden gesperrt, Umleitung durch Feuerwehr eingerichtet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Ein Autofahrer (64) kollidierte am in Beringen SH mit einem Militärfahrzeug. Dabei wurde der Lenker des Personenwagens verletzt und es entstand erheblicher Sach- und Flurschaden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Gemäss Polizei fuhr der Autofahrer über die Wiesengasse in Richtung H13 und hielt bei der Einmündung kurz an. Als er anschliessend losgefahren sei, habe er ein vortrittsberechtigtes Militärfahrzeug übersehen, das von einem 19-jährigen Soldaten gelenkt wurde.

Lenker ins Spital gebracht

Das beteiligte Auto wurde beim Unfall stark beschädigt, wie ein Polizeibild zeigt. Der Lenker wurde verletzt. Er musste nach der Erstversorgung von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Mehr aktuelle Verkehrsunfälle
17-Jähriger Töfffahrer verliert Kontrolle – schwer verletzt
Unfall in Rothrist AG
17-Jähriger Töfffahrer verliert Kontrolle – schwer verletzt
Velofahrerin bei Unfall in Chur schwer verletzt
Unfall auf Felsenaustrasse
Velofahrerin bei Kollision in Chur schwer verletzt
Autofahrer prallt in Kriens LU unter Drogeneinfluss in Kandelaber
Fahrer in Kriens LU verhaftet
22-Jähriger baut unter Drogen und Alkohol fatalen Unfall
Autofahrer nach Überholmanöver erheblich verletzt
Unfall in Oberägeri ZG
Autofahrer nach Überholmanöver erheblich verletzt

Die Besatzung des Militärfahrzeugs erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Das Geländefahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

H13-Abschnitt gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste ein Teilbereich der H13 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde durch die Feuerwehr gestellt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen