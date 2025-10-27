Die Luzerner Polizei hat am Freitagabend in Kriens einen Autolenker festgenommen. Er war unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs, prallte in einen Kandelaber und verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

1/2 Ein Autofahrer knallte mit seinem Auto gegen eine Laterne und beschädigte ein parkiertes Auto. Foto: Kantonspolizei Luzern

Darum gehts Autofahrer verliert Kontrolle und verursacht Unfall in Kriens

Fahrer war ohne gültigen Führerausweis, unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Sachschaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, kam es am Wochenende zu mehren Unfällen. Darunter auch in Kriens. Gegen 23.15 am Freitagabend verlor ein Autofahrer auf der Südstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Strasse ab und knallte gegen eine Laterne, heisst es in der Mitteilung.

Der fehlerhafte Lenker verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Staatsanwaltschaft. Weiter sei auch ein parkiertes Auto beschädigt worden.

Der 22-Jährige verfügte zudem über keinen gültigen Führerausweis, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Die Polizei nahm auch seine Beifahrerin fest. «Der Mann gab zu, ohne gültigen Führerausweis sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein», heisst es ind er Mitteilung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.