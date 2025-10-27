DE
Lenker und Beifahrerin festgenommen
Autofahrer prallt in Kriens LU unter Drogeneinfluss in Kandelaber

Die Luzerner Polizei hat am Freitagabend in Kriens einen Autolenker festgenommen. Er war unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs, prallte in einen Kandelaber und verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Ein Autofahrer knallte mit seinem Auto gegen eine Laterne und beschädigte ein parkiertes Auto.
Foto: Kantonspolizei Luzern

Darum gehts

  • Autofahrer verliert Kontrolle und verursacht Unfall in Kriens
  • Fahrer war ohne gültigen Führerausweis, unter Alkohol- und Drogeneinfluss
  • Sachschaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, kam es am Wochenende zu mehren Unfällen. Darunter auch in Kriens. Gegen 23.15 am Freitagabend verlor ein Autofahrer auf der Südstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Strasse ab und knallte gegen eine Laterne, heisst es in der Mitteilung. 

Der fehlerhafte Lenker verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Staatsanwaltschaft. Weiter sei auch ein parkiertes Auto beschädigt worden. 

Der 22-Jährige verfügte zudem über keinen gültigen Führerausweis, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Die Polizei nahm auch seine Beifahrerin fest. «Der Mann gab zu, ohne gültigen Führerausweis sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein», heisst es ind er Mitteilung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.

