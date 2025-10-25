Autofahrer nach Überholmanöver erheblich verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend ist ein 33-jähriger Autofahrer in Oberägeri ZG erheblich verletzt worden. Er hatte zu einem Überholmanöver angesetzt und ist dabei mit einem anderen überholenden Auto zusammengestossen, wie die Zuger Polizei am Samstag mitteilte.

Bei einem Unfall in Oberägeri ZG wurde ein 33-jähriger Autofahrer am Freitagabend erheblich verletzt. Foto: Handout Kantonspolizei Zug

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich gegen 19.55 Uhr, wie es heisst. Drei Autos seien von Sattel SZ her kommend in Richtung Oberägeri gefahren. Der Fahrer des hintersten Autos habe versucht zu überholen und sei dabei mit dem vor ihm fahrenden Auto zusammengestossen. Dieses hatte ebenfalls zu einem Überholmanöver angesetzt.

Nach dem Zusammenstoss kam das Auto des 33-Jährigen linksseitig von der Strasse ab und geriet in einen Bachgraben, wo es zum Stillstand kam, wie es weiter heisst. Die Rega habe den Mann nach der Bergung ins Spital geflogen. Beim Unfall entstand erheblicher Sachschaden, aber die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt, wie die Polizei weiter schreibt.