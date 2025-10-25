17-Jähriger Töfffahrer verliert Kontrolle – schwer verletzt

Der 17-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital transportiert.
Foto: Kantonspolizei Aargau
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Für die Rettungsarbeiten landete ein Helikopter auf der Fahrbahn der A1, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die Autobahn in Richtung Bern wurde dafür zeitweise komplett gesperrt.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.55 Uhr. Der 17-Jährige kam auf der Autobahn-Zufahrtsstrasse in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern und stürzte. Er schlitterte in der Folge über die Einspurstrecke, kollidierte auf dem Normalstreifen der A1 mit einem Lastwagen und kam schliesslich auf dem Überholstreifen zum Liegen.
Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital transportiert.