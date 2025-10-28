Eine Velofahrerin ist am Montagabend in Chur bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der untere Abschnitt der Felsenaustrasse blieb während zwei Stunden gesperrt.

In Chur ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Foto: Stadtpolizei Chur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tragisches Unglück in Chur: Eine Velofahrerin ist am Montagabend schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Felsenaustrasse, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

Nach Polizeiangaben kollidierte die Radfahrerin mit einem Lieferwagen und einem Personenwagen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang seien im Gange.

Strasse zwei Stunden lang gesperrt

Die schwerverletzte Velofahrerin wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung abgeschleppt.

Der untere Abschnitt der Felsenaustrasse blieb laut Mitteilung während rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.