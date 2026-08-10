Am Grenzübergang Thayngen SH entdeckte das Bazg bei Autofahrern gestohlene Ware im Wert von Tausenden Euro sowie eine ungeladene Schusswaffe. Die Verdächtigen wurden der Polizei übergeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bazg kontrolliert Auto mit Rumänen bei Thayngen SH, entdeckt Diebesgut.

60 Artikel gefunden, darunter Kleidung und Schmuck, teils mit Preisschildern.

Schusswaffe in Werkzeugkiste eines anderen Autos, Polizei ermittelt weiter.

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag vor einer Woche kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) am Grenzübergang Thayngen SH ein Fahrzeug mit belgischen Kontrollschildern. In dem Auto sassen vier Erwachsene und ein Kind aus Rumänien. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau am Steuer (40) in Deutschland zwei aktive Ausschreibungen im Zusammenhang mit Diebstahldelikten bestanden. So schildert es das Bazg in einer Medienmitteilung.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Mitarbeiter rund 60 Artikel, darunter Kleidung, Handtaschen und Schmuck, im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein Teil der Ware war noch mit Preisschildern versehen.

Schusswaffe in Werkzeugkiste aufgetaucht

Kaufbelege oder einen Nachweis über die rechtmässige Herkunft konnte die Frau nicht vorlegen. Da sich zudem Gegenstände zum Entfernen von Etiketten und Warensicherungen im Fahrzeug befanden, bestand der Verdacht auf Diebesgut. Das Bazg übergab die Ware und die Fahrzeuginsassen der deutschen Polizei.

Bei einer weiteren Kontrolle am Nachmittag konnte sich der Fahrer (40) eines deutschen Fahrzeugs nicht mit einem gültigen Ausweisdokument identifizieren. Zusätzlich konnte der Beifahrer, ein türkischer Staatsangehöriger (62) und Halter des Fahrzeugs, keinen gültigen Fahrzeugschein vorweisen.

Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Bazg-Mitarbeiter in einer Werkzeugkiste eine ungeladene Schusswaffe. Die beiden Fahrzeuginsassen, das Fahrzeug und die Waffe wurden für weitere Abklärungen der Schaffhauser Polizei übergeben.