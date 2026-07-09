Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zoll stoppt Lieferwagen mit Velos aus Einbruchdiebstahl bei Hofen SH

37-jähriger Kroate und 34-jähriger Bosnier ohne Papiere unterwegs

Velos stammen aus Luzerner Geschäftseinbruch, Ermittlungen durch Luzerner Staatsanwaltschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Anfang Juli fiel einer Patrouille des Zolls im Raum Thayngen SH ein Lieferwagen mit Luzerner Kennzeichen auf, dessen Lenker nach dem Erblicken des Dienstfahrzeugs stark beschleunigte. Die Patrouille nahm die Verfolgung auf und forderte den Lenker in Hofen SH mittels Matrixanzeige «Stopp Zoll» sowie Lichthupe zum Anhalten auf. Da der Fahrer der Aufforderung nicht nachkam, wurden zusätzlich Blaulicht und Wechselklanghorn eingesetzt und der Lieferwagen konnte schliesslich am Grenzübergang Hofen gestoppt werden.

Im Lieferwagen befanden sich ein 37-jähriger Kroate und ein 34-jähriger Bosnier als Beifahrer. Bei der anschliessenden Zollkontrolle stellten die Einsatzkräfte im Fahrzeug zahlreiche originalverpackte Velos fest. Die beiden Fahrzeuginsassen gaben an, die Velos in Olten übernommen zu haben und diese nach Deutschland zu transportieren. Sie erklärten weiter, keine Rechnungen, Lieferscheine oder Zollunterlagen mitzuführen und den genauen Zielort jeweils erst während der Fahrt zu erhalten.

Aus Veloladen geklaut

Da auf sämtlichen Verpackungen dieselbe Anschrift im Kanton Luzern als Lieferadresse aufgeführt war, kontaktierten die Mitarbeiter des Zolls die Luzerner Polizei. Diese stellte fest, dass die Velos kürzlich bei einem Einbruchdiebstahl in einem Fahrradgeschäft im Kanton Luzern entwendet worden waren.

Die Mitarbeitenden des BAZG übergaben die beiden Männer sowie die Fahrräder der Schaffhauser Polizei. Für die Strafverfolgung ist die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern zuständig.