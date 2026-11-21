Easyride aus, Fahrt geht weiter: Mit diesem Trick sparen Reisende nach der Billettkontrolle Geld. Die SBB wollen verdächtige Fahrten besser erkennen und verlangen seit April aktiviertes Bluetooth.

Darum gehts Einige Reisende deaktivieren Easyride nach der Billettkontrolle und fahren ohne Billett weiter

Seit April müssen Easyride-Nutzer Bluetooth aktivieren, damit die SBB verdächtige Fahrten erkennt

2025 wurden schweizweit 1'173'295 Fahrten ohne oder mit nur teilweise gültigem Billett erfasst

Daniel Macher Redaktor News

Schwarzfahren war gestern. Wer heute mit dem Zug mogeln will, geht deutlich raffinierter vor: Zunächst aktivieren Reisende in der SBB-App ganz normal die Funktion Easyride. Bei einer Billettkontrolle zeigen sie ihren gültigen QR-Code vor. Kaum ist der Kontrolleur ausser Sichtweite, deaktivieren sie Easyride wieder – obwohl sie ihre Fahrt fortsetzen.

Eine neue Betrugsmasche, die offenbar immer beliebter wird. Ein SBB-Insider berichtet gegenüber der «Thurgauer Zeitung», dass diese Trickserei deutlich zugenommen habe. Die SBB bestätigen zwar keine konkreten Zahlen, nehmen den Missbrauch aber ernst. Wer Easyride absichtlich austrickst, riskiert Konsequenzen – im schlimmsten Fall sogar den Ausschluss von der Funktion.

Nun reagieren die SBB

Das Problem dürfte mit der wachsenden Beliebtheit des digitalen Tickets zunehmen: Rund 1,4 Millionen Menschen nutzen Easyride bereits. Fast jedes fünfte über die SBB-App verkaufte Billett wird inzwischen darüber abgerechnet.

Die SBB rüsten deshalb technisch auf. Seit April müssen Easyride-Nutzer Bluetooth aktiviert haben. Mithilfe von Standort- und Bewegungsdaten sowie kleinen Funksendern in den Fahrzeugen sollen verdächtige Fahrten besser erkannt werden.

50 Prozent mehr Schwarzfahrer

Der Handlungsbedarf ist gross, wie die «Thurgauer Zeitung» weiter schreibt: 2025 wurden schweizweit 1'173'295 Fahrten ohne oder mit nur teilweise gültigem Billett registriert. Das sind fast 50 Prozent mehr erwischte Schwarzfahrer als noch vor zehn Jahren.

Eine weitere Lösung ist bereits in Sicht: Mit «Be-in, Be-out» soll das Smartphone künftig automatisch erkennen, wann Passagiere ein- und aussteigen. Der manuelle Easyride-Regler wäre damit überflüssig. Wann das System flächendeckend kommt, ist allerdings noch offen.