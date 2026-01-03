Weihnachten und Neujahr haben auf den Schweizer Strassen für ein hohes Verkehrsaufkommen gesorgt. Am Samstag brauchten Autofahrer auf dem Weg in den Norden besonders viel Geduld.

Zweieinhalb Stunden Verzögerung am Gotthard Der Rückreiseverkehr aus dem Tessin und aus Italien hat am Samstag zu längeren Wartezeiten vor dem Gotthard-Strassentunnel geführt. Nach 17 Uhr stauten sich die Fahrzeuge vor dem Südportal des Tunnels auf 15 Kilometern Länge. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Automobilistinnen und Automobilisten brauchten deshalb für den Autobahnabschnitt zwischen Biasca und Airolo im Tessin rund 2 Stunden und 30 Minuten länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X vermeldete. Staulage zieht an Am Sonntagmittag ist die A2 in Richtung Süden überlastet. Das schreibt der Touring Club Schweiz (TCS) auf X. Vor dem Gotthardtunnel staut es sich auf einer Länge von neun Kilometern zwischen Erstfeld und Göschenen. Autofahrer brauchen Geduld. Der Zeitverlust beträgt bis zu eineinhalb Stunden. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Entspannt sich die Staulage schon wieder? Die Blachlawine vor dem Gotthard ist etwas zusammengeschrumpft – von neun auf sieben Kilometer. Der Zeitverlust zwischen Amsteg und Göschenen beträgt aber immer noch mehr als eine Stunde. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Stau wird grösser Zieht die Staulage jetzt an? Um kurz vor 12 Uhr meldet der TCS 9 Kilometer Stau vor dem Gotthard in Richtung Süden. Zwischen Erstfeld und Göschenen UR braucht es Geduld. Der Zeitverlust beträgt bis zu eineinhalb Stunden. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Sechs Kilometer lange Blechlawine vor dem Gotthard Das kommt uns bekannt vor: Schon gestern gab es sechs Kilometer Stau vor dem Gotthard in Richtung Süden. Auch am Samstag staut es sich am Vormittag auf dieser Länge vor dem grössten Strassentunnel der Schweiz. Zwischen Amsteg und Göschenen musst du mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde rechnen, schreibt der Touring Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Sechs Kilometer lange Blechlawine vor dem Gotthard Ab in den Süden? Das scheinen sich heute einige Autofahrerinnen und Autofahrer gedacht zu haben. Wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Freitag meldet, kommt es zu einer Überlastung zwischen Amsteg und Göschenen in Richtung Gotthard. Es staut sich bereits auf sechs Kilometern. Reisende müssen mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde rechnen. Bis zu 50 Minuten Zeitverlust Richtung Gotthard Viele reisen über die Festtage in den Süden. Wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Samstag meldet, kommt es bereits zu Verkehrsüberlastungen. Zwischen Amsteg UR und Göschenen UR staut sich der Verkehr bereits auf fünf Kilometer. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten zu rechnen. Ende des Livetickers

Auch dieses Jahr werden wieder viele Schweizerinnen und Schweizer über Weihnachten und Neujahr mit dem Auto verreisen. Etwa um die Familie zu besuchen oder auf Skiern die Pisten hinabzusausen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) prognostiziert deshalb auch diesmal wieder ein hohes Verkehrsaufkommen, insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen.

Der Ferienbeginn wird sich voraussichtlich auf der A1, A2, A3, A9 und A13 bemerkbar machen. Vornehmlich wird es auch in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels, auf der San-Bernardino-Route zwischen Sargans und Rothenbrunnen sowie auf den Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis stressig für Reisende. Ab Neujahr muss mit hohem Rückreiseverkehr gerechnet werden. Dieser dürfte bis 4. Januar andauern.

Astra: «Bei Stau auf der Autobahn bleiben»

Das hohe Verkehrsaufkommen hat weitere negative Nebeneffekte. Denn: Es führt zu unerwünschtem Ausweichverkehr. Dieser belastet die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen und kann sogar zu einem Verkehrskollaps führen. Hinzu kommt: Das Unfallrisiko steigt.

«Es ist deshalb wichtig, dass Reisende auch bei Stau auf der Autobahn bleiben und diese nicht verlassen, nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung», betont das Astra in einer Medienmitteilung.

Das sind die Stau-Hotspots über die Feiertage Autobahnen A1/A3 im Grossraum Zürich

A1 Härkingen SO – Luterbach SO

A2 Belchen-Tunnel – Härkingen SO

A2/A14 Region Luzern

A2 Amsteg UR – Faido TI (Gotthard-Strassentunnel)

A3 Walenstadt SG – Reichenburg SZ

A8 Interlaken BE – Spiez BE

A8 Sarnen OW – Verzweigung Lopper NW

A9 La Veyre/Vevey VD – St. Triphon VD

A12 Châtel-St-Denis FR – La Veyre

A13 Sarganserland – Rothenbrunnen GR

A28 Landquart GR – Klosters GR

Wartezeiten an Grenzübergängen möglich Hauptstrassen Spiez BE– Kandersteg BE (Hinreise)

Gampel VS – Goppenstein VS (Rückreise)

Brunnen SZ – Flüelen UR (Axenstrasse)

Göschenen UR – Andermatt UR

Raron VS – Brig VS

Bellinzona TI – Locarno TI

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern Autoverladestationen Furka in Realp UR (Hinreise)

Lötschberg in Kandersteg BE (Hinreise)

Vereina in Klosters-Selfranga GR (Hinreise)

Furka in Oberwald VS (Rückreise)

Lötschberg in Goppenstein VS (Rückreise)

Falls du den erwarteten Verkehrsbehinderungen über die Festtage nicht entkommen kannst, helfen dir folgende sechs Punkte, entspannt zu bleiben:

Planung: Versuche, die Hauptverkehrszeiten zu meiden. Fahre beispielsweise nachts.

Versuche, die Hauptverkehrszeiten zu meiden. Fahre beispielsweise nachts. Information: Beobachte die Verkehrslage und überlege dir vor der Abfahrt Alternativrouten.

Beobachte die Verkehrslage und überlege dir vor der Abfahrt Alternativrouten. Nahrung: Vor allem für Kinder sollten ausreichend Essen und Getränke dabei sein.

Vor allem für Kinder sollten ausreichend Essen und Getränke dabei sein. Unterhaltung: Die Kinder sollten auch unterhalten sein, damit ihnen nicht langweilig wird.

Die Kinder sollten auch unterhalten sein, damit ihnen nicht langweilig wird. Geduld: Im schlimmsten Fall die Situation akzeptieren und Spur sowie Route beibehalten.

Im schlimmsten Fall die Situation akzeptieren und Spur sowie Route beibehalten. Pausen: Nach einer längeren Pause hat sich der Stau vielleicht schon gelegt und du bist gestärkt für die Weiterfahrt.