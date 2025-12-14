DE
FR
Abonnieren
«Mein ganzer erster Lohn ging für eine Busse drauf»
2:39
So teuer sind Blitzer-Bussen:«Mein ganzer erster Lohn ging für eine Busse drauf»

320'000 Franken ausgeben, eine Million Gewinn
Lausanner Linke kaufen Radarpistolen

In Lausanne genehmigte der Gemeinderat den Kauf von zwei Radarpistolen. Der Vorschlag kam von der Fraktion Ensemble à Gauche, um die Zahl von Verkehrsunfällen zu reduzieren. Die FDP fordert, dass damit auch Trottinetts geblitzt werden.
Publiziert: 13:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/5
In Lausanne werden zwei Radarpistolen angeschafft.
Foto: imago stock&amp;people

Darum gehts

  • Lausanne kauft Radarpistolen zur Unfallreduktion und Einnahmesteigerung
  • Ensemble à Gauche betont langfristige Wirksamkeit mobiler Radargeräte
  • Erwartete Nettoeinnahmen durch zwei Radarpistolen: 780'000 Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Anna Clara KohlerRedaktorin Politik

In Lausanne sollen Radarpistolen die Zahl von Verkehrsunfällen reduzieren – und die Gemeindekasse zugleich um 780'000 Franken bereichern. Der Gemeinderat genehmigte den Kauf der zwei Radarpistolen im Rahmen der Diskussion über das Budget 2026, wie «24heures» zuerst berichtete. Der Vorschlag kam von der Fraktion Ensemble à Gauche.

In einem Bericht zum Budget 2026 begründet die Partei diese Massnahme mit einem Anstieg des Unfallrisikos im Strassenverkehr. «Um den Schutz der Bevölkerung vor den zunehmenden Risiken von Verkehrsunfällen zu verstärken, wird der Kauf von zwei zusätzlichen Radarpistolen in Betracht gezogen, vollständig finanziert durch die generierten Einnahmen», schreibt die Fraktion.

Radarpistolen «langfristig wirksam»

Gegenüber «24heures» erklärte der Gemeinderat Pierre Conscience (EàG), dass die Massnahme nicht repressiv sei, sondern Risiken reduziert werden sollen: «Unsere Fraktion setzt sich dafür ein, die Risiken von Verkehrsunfällen zu senken, und es ist eine Tatsache, dass die Präsenz von Radargeräten ein Faktor zur Reduktion von Unfällen ist.» Das Ensemble à Gauche betonte, dass diese Geräte «langfristig besonders wirksam» seien, im Gegensatz zu fix installierten Radaranlagen, deren Effekt nachlasse, sobald ihr Standort bekannt ist.

Die Kosten für die beiden Radarpistolen werden auf 320'000 Franken geschätzt. Laut EàG sollen sie jedoch Einnahmen von 1,1 Millionen Franken generieren, netto könnten also zusätzliche 780'000 Franken in die Staatskasse fliessen.

Mehr zu Blitzern
Polizisten sollen Beweisbilder manipuliert haben
Gericht kritisiert Polizei
Glarner Polizisten haben mit Radarföteli getrickst
Bund beschafft italienisches Radarsystem
Luftraum-Überwachung dürftig
Armee beschafft italienisches Radarsystem
Blitzer bei Autobahn-Baustellen sollen verschwinden!
Autobahn-Blitzer schuld?
Jetzt fordern Politiker Radar-Stopp gegen Staus
Jetzt greift die nächste Gemeinde zum Durchfahrtshammer
Birsfelder Durchfahrtsverbot
Nächste Gemeinde plant Bussenhammer

Die FDP reichte einen ergänzenden Antrag ein, der verlangte, dass die Kontrollen alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums betreffen sollen. «Ein Fahrzeug, das zu schnell fährt, darf nicht anders sanktioniert werden als ein Velo oder ein Trottinett, welches das 30er-Schild nicht einhält», erklärte die Gemeinderätin Marlène Bérard gegenüber «24heures». Auch dieser Antrag, der die Zuweisung von zwei unbesetzten Vollzeitstellen für die Kontrollen aller Verkehrsteilnehmer vorsieht, wurde angenommen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen