Grosseinsatz nach Brand in Holzbetrieb in Heimberg BE

Am Freitagabend ist im bernischen Heimberg kurz nach 21:30 Uhr ein Brand in einem Holzbetrieb ausgebrochen. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

1/6 Im bernischen Heimberg steht ein Holzbetrieb in Flammen. Foto: BRK News

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Grosseinsatz im Aaretal: In Heimberg BE ist in einem Holzbetrieb ein Grossbrand ausgebrochen. Das berichtet BRK News.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in der Halle im Innern. Die Rauchentwicklung sei massiv – und weitherum sichtbar. Im Einsatz stehen die Feuerwehr Heimberg, Feuerwehr Uetendorf, die Sonderstützpunktfeuerwehr Thun, die Kantonspolizei Bern sowie der Rettungsdienst.



Objekt ist in Gleisnähe

Auch die Betriebsfeuerwehr BLS wurde aufgeboten, da sich das Brandobjekt in unmittelbarer Gleisnähe befindet. Die Feuerwehr bekämpft die Brandherde unter Atemschutz sowohl von aussen als auch im Gebäudeinnern. Zur Unterstützung würden unter anderem eine Autodrehleiter sowie ein mobiler Grossventilator eingesetzt. Dank gezielten Löschmassnahmen habe verhindert werden können, dass die Flammen auf ein angebautes Betriebsgebäude übergreifen. Dieses werde mithilfe des Grossventilators aktiv geschützt.



Gegen 22 Uhr sei die Rauchentwicklung deutlich zurückgegangen, was auf einen erfolgreichen Löscheinsatz hindeute. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens werden durch die Kantonspolizei Bern abgeklärt.