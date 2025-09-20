DE
FR
Abonnieren

Ungeklärte Ursache
Scheune in Grosswangen brennt bis auf die Grundmauern ab

In der Nacht auf Samstag brannte in Grosswangen eine Scheune komplett ab. Branddetektive haben mit Ermittlungen begonnen.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Das Feuer vernichtete die komplette Scheune.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Die lodernden Flammen müssen von weit her sichtbar gewesen sein, wenn man sich das Bild anschaut, das die Kantonspolizei Luzern zusammen mit der Medienmitteilung verschickt hat. Es zeigt eine Scheune in Grosswangen in Vollbrand. 

Wie die Polizei in der Mitteilung schreibt, ist der Brand in der landwirtschaftlich genutzten Scheune am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ausgebrochen. Gemäss ersten Erkenntnissen sind weder Personen noch Tiere in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern ab. Von dem riesigen Bau aus Holz ist nichts mehr übrig. Was zu dem Brand geführt hat, sei noch unklar, heisst es. Branddetektive der Luzerner Polizei haben aber ihre Arbeit aufgenommen, schreibt die Polizei abschliessend.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen