In der Nacht auf Samstag brannte in Grosswangen eine Scheune komplett ab. Branddetektive haben mit Ermittlungen begonnen.

Scheune in Grosswangen brennt bis auf die Grundmauern ab

Angela Rosser Journalistin News

Die lodernden Flammen müssen von weit her sichtbar gewesen sein, wenn man sich das Bild anschaut, das die Kantonspolizei Luzern zusammen mit der Medienmitteilung verschickt hat. Es zeigt eine Scheune in Grosswangen in Vollbrand.

Wie die Polizei in der Mitteilung schreibt, ist der Brand in der landwirtschaftlich genutzten Scheune am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ausgebrochen. Gemäss ersten Erkenntnissen sind weder Personen noch Tiere in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern ab. Von dem riesigen Bau aus Holz ist nichts mehr übrig. Was zu dem Brand geführt hat, sei noch unklar, heisst es. Branddetektive der Luzerner Polizei haben aber ihre Arbeit aufgenommen, schreibt die Polizei abschliessend.