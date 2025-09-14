Baracke brennt in Olten SO lichterloh

In Olten SO ist in der Nacht auf Sonntag eine Baracke bei einem Brand komplett zerstört worden. Im Gebäude befanden sich keine Personen, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Baracke in Olten SO bereits in Vollbrand. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Brand brach gegen 02.20 Uhr an der Tannwaldstrasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Baracke bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Olten und SBB Feuerwehr löschten das Feuer gemäss Mitteilung rasch.

Das als Vereinslokal genutzte Gebäude sei komplett zerstört worden, hiess es weiter. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.