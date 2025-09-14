Baracke brennt in Olten SO lichterloh

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Baracke in Olten SO bereits in Vollbrand.
Foto: Kantonspolizei Solothurn
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Brand brach gegen 02.20 Uhr an der Tannwaldstrasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Baracke bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Olten und SBB Feuerwehr löschten das Feuer gemäss Mitteilung rasch.
Das als Vereinslokal genutzte Gebäude sei komplett zerstört worden, hiess es weiter. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.