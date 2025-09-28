Ein Brand in einem Imbisslokal in Bazenheid SG führte am Sonntagmorgen zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, erlitten leichte Verletzungen. Die Ursache ist unklar, der Sachschaden beträgt vermutlich mehrere Hunderttausend Franken.

1/5 Ein Brand in einem Imbisslokal in Bazenheid SG führte zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr. Foto: BRK

Darum gehts Brand in Imbisslokal in Bazenheid SG, drei Personen leicht verletzt

Schwierige Löscharbeiten erforderten Spezialausrüstung und Höhenrettungsgeräte

Rund 100 Einsatzkräfte vor Ort, Sachschaden mehrere Hunderttausend Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Am Sonntagmorgen, kurz nach 07.00 Uhr, bemerkte ein Passant an der Wilerstrasse in Bazenheid SG Rauch aus einem Imbisslokal und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus und evakuierten sämtliche Personen aus der Liegenschaft. Drei Menschen – darunter ein acht Monate altes Kleinkind – erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Rettungswagen in umliegende Spitäler gebracht.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich das Feuer in Hohlräume und Zwischenböden ausbreitete. Die Feuerwehr musste mit Atemschutzgeräten im Innenangriff sowie mit Höhenrettungsgeräten am Dach und an der Fassade vorgehen. Auch eine Autodrehleiter, ein Hubretter und eine Wärmebild-Drohne kamen zum Einsatz.

Brandursache noch unklar

Rund 100 Einsatzkräfte standen im Einsatz, darunter die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg mit etwa 60 Personen, die Feuerwehr Bütschwil-Ganterswil mit 15 Personen sowie die Stützpunktfeuerwehr Wil mit sieben Personen. Auf Sanitätsseite waren drei Rettungswagen, ein leitender Notarzt, ein Notarzt sowie ein Einsatzleiter Sanität vor Ort.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht. Auch der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden, dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Franken betragen. Die Wilerstrasse blieb im Bereich des Brandplatzes für den Verkehr gesperrt, die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.