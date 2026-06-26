Das Internet rätselt gerade über ein Video, das zeigen soll, wie Zigaretten und Tabak neben Snacks und Getränken im Automaten stehen. Das ist tatsächlich wahr und absolut legal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Video zeigt Tabakwaren in einem Selecta-Automaten in Zürich

Selecta stelte Tabakverkauf vor über zehn Jahren ein

Schweizweit über 12'000 Selecta-Automaten ohne Tabakwaren im öffentlichen Netz

«Einfach wieder Zigaretten in Zürich»: Mit diesem Satz sorgt ein neues Video auf dem Instagram-Kanal «@szene_isch_zueri» für mächtig Wirbel. Der Clip zeigt einen Selecta-Automaten, der neben Snacks und Cola plötzlich Tabak, Zigaretten, Snus und Vapes anbietet.

Auch Feuerzeuge im Dreierpack befinden sich direkt daneben. Wo genau sich der Automat befindet, ist allerdings unklar. Im Video heisst es zwar Zürich, in den Kommentaren wird aber auch behauptet, dass die Aufnahme eigentlich aus dem Kanton Glarus stammt. Dann schreibt jemand, der Automat würde im Kanton Bern sein.

Verkauft Selecta wirklich Zigaretten?

In einem sind sich die Kommentare aber einig: Sie finden es gut, dass endlich Tabakwaren im Selecta-Automaten zu finden sind. «Coole Idee», schreibt jemand. Jemand anderes kommentiert: «Der Retter in jeder Notlage!»

Allerdings fragen sich einige, wie das mit dem Jugendschutz ist. «Wie läuft das mit dem Ausweis? Selecta-Automaten überprüfen doch nicht das Alter – oder doch?»

Einige zweifeln zudem an der Echtheit der Aufnahmen. «Zigaretten sind in Automaten von Selecta in der Schweiz generell nicht erhältlich. Der Konzern hat den Verkauf von Tabakwaren aus seinem öffentlichen Automatennetz bereits vor über einem Jahrzehnt eingestellt und sich rein auf Snacks und Getränke fokussiert», lautet ein Kommentar.

Selecta erklärt Rückkehr zu Tabak und Vapes

Beat Welti, CEO Switzerland & Italy bringt Licht ins Dunkel. «Selecta führt Tabakprodukte im Rahmen eines schrittweisen Rollouts 2026 wieder in ausgewählten öffentlichen Verkaufsautomaten in der Schweiz ein», sagt er.

Man sei immer bestrebt, im Kontakt mit der Kundschaft mehr über deren Bedürfnisse zu erfahren. Dass Tabakprodukte wieder im Automaten landen sollen, sei einer der Punkte gewesen.

Alterskontrolle noch vor Produktauswahl

Ganz so einfach wie früher ist es aber nicht, an die Suchtmittel zu kommen: «Heute ermöglichen moderne Technologien wie der Agereader (Alterskontrolle) einen kontrollierten und gesetzeskonformen Verkauf im öffentlichen Raum», sagt Welti.

Bevor überhaupt etwas ausgewählt werden kann, erfolge die Altersverifikation. «Erst nach erfolgreicher Prüfung werden die Produktauswahl und anschliessend die Bezahlung freigegeben. Ohne erfolgreiche Altersverifikation ist kein Kauf möglich», versichert der CEO.

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Keine Lücken beim Jugendschutz

Der Jugendschutz könne so also gewährleistet werden. «Der Jugendschutz steht im Zentrum des Systems. Jeder Kaufvorgang ist an eine verpflichtende Altersprüfung gekoppelt. Sollte die Altersverifikation nicht erfolgreich oder nicht eindeutig möglich sein, wird der Kauf automatisch abgebrochen», führt Welti weiter aus.

Das Sortiment ist aber nicht bei allen Standorten dasselbe. «Tabakprodukte werden ausschliesslich an ausgewählten öffentlichen Automaten angeboten. Nicht alle Selecta-Automaten sind davon betroffen.»