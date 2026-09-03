Am Donnerstagnachmittag trafen Passanten im Zürcher Kreis 4 auf eine verletzte Frau. Auch das Forensische Institut ist im Einsatz, wie ein Leser meldet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau stürzt in Zürich aus Gebäude, schwer verletzt ins Spital gebracht

Hintergründe des Vorfalls unklar, Ermittlungen in alle Richtungen laufen

Polizei sucht Zeugen, Vorfall an Brauerstrasse 16, Kontakt: 044 411 71 17

Angela Rosser Journalistin News

Ein Leser meldete der Blick-Redaktion, dass ein Polizeieinsatz im Kreis 4 im Gange ist. Auf Anfrage bei der Polizei heisst es: «Kurz nach 12.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine verletzte Person an der Brauerstrasse im Kreis 4 ein. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine verletzte Frau.»

Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Wie erste Erkenntnisse zeigen, fiel die Frau aus noch unbekannten Gründen aus einem Gebäude mehrere Meter tief.

Polizei sucht Zeugen

Die Identität der verletzten Frau steht noch nicht fest. Die Hintergründe und der genaue Ablauf sind unklar. «Aktuell ist noch alles offen», erklärt Mediensprecher Marc Surber auf Anfrage.

«Die Ermittlungen der Stadtpolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gehen in alle Richtungen. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten», heisst es weiter.

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall an der Brauerstrasse 16, zwischen der Langstrasse und der Kanonengasse machen können, werden gebeten, sich beid er Stadtpolizei Zürich unter 0 444 117 117 zu melden.