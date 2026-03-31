Ein 9-jähriger Bub wurde am Montagnachmittag schwer verletzt auf einem Trottoir in Romanshorn TG gefunden. Passanten entdeckten ihn gegen 15.45 Uhr an der Rütistrasse. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub (9) verletzt auf Trottoir in Romanshorn aufgefunden, ins Spital gebracht

Ursache der Verletzungen unklar, Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft laufen

Vorfall geschah um 15.45 Uhr an der Rütistrasse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Passanten fanden am Montagnachmittag in Romanshorn im Kanton Thurgau einen verletzten Buben (9) auf. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Was ist zu dem Fall bislang bekannt? Gegen 15.45 Uhr fanden Passanten an der Rütistrasse zwischen der Salmsacherstrasse und der Kreuzstrasse einen Buben auf, der verletzt auf dem Trottoir lag. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Ursache der Verletzungen ist unklar und wird durch die Kantonspolizei Thurgau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell abgeklärt, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.