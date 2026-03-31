Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Bub (9) verletzt auf Trottoir in Romanshorn aufgefunden, ins Spital gebracht
- Ursache der Verletzungen unklar, Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft laufen
- Vorfall geschah um 15.45 Uhr an der Rütistrasse
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Marian NadlerRedaktor News
Passanten fanden am Montagnachmittag in Romanshorn im Kanton Thurgau einen verletzten Buben (9) auf. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Was ist zu dem Fall bislang bekannt? Gegen 15.45 Uhr fanden Passanten an der Rütistrasse zwischen der Salmsacherstrasse und der Kreuzstrasse einen Buben auf, der verletzt auf dem Trottoir lag. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Die Ursache der Verletzungen ist unklar und wird durch die Kantonspolizei Thurgau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell abgeklärt, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.