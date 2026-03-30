Darum gehts
- In Wängi TG kollidierten zwei Autos am Montagabend, zwei Verletzte
- 36-Jährige schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen
- Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken laut Kantonspolizei Thurgau
Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden am Montagabend in Wängi TG zwei Personen teils schwer verletzt. Kurz nach 17 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin von Wängi in Richtung Aadorf TG unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie auf die andere Strassenseite und kollidierte dort frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau.
Die 36-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Auch der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.
Strasse für mehrere Stunden gesperrt
Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren. Die Ermittlungen laufen. Einsatzkräfte des Sicherheitsverbunds Hinterthurgau und der Feuerwehr Aadorf sperrten die betroffene Strasse für mehrere Stunden und leiteten den Verkehr um.