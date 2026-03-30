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So sieht die Unfallstelle in Wängi TG aus
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Mediensprecher gibt Infos:So sieht die Unfallstelle in Wängi TG aus

Schwerer Unfall in Wängi TG
Autofahrerin (36) nach Kollision schwer verletzt

Schwerer Unfall in Wängi TG. Am Montagabend prallten zwei Autos frontal zusammen. Eine 36-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ein 30-jähriger Lenker erlitt leichtere Verletzungen. Die Aadorferstrasse blieb stundenlang gesperrt.
Publiziert: 30.03.2026 um 22:25 Uhr
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Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden am Montagabend in Wängi TG zwei Personen teils schwer verletzt.
Foto: BRK News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Wängi TG kollidierten zwei Autos am Montagabend, zwei Verletzte
  • 36-Jährige schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen
  • Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken laut Kantonspolizei Thurgau
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Mattia JutzelerRedaktor News

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden am Montagabend in Wängi TG zwei Personen teils schwer verletzt. Kurz nach 17 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin von Wängi in Richtung Aadorf TG unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie auf die andere Strassenseite und kollidierte dort frontal mit dem Auto eines 30-Jährigen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau.

Die 36-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Auch der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Strasse für mehrere Stunden gesperrt

Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren. Die Ermittlungen laufen. Einsatzkräfte des Sicherheitsverbunds Hinterthurgau und der Feuerwehr Aadorf sperrten die betroffene Strasse für mehrere Stunden und leiteten den Verkehr um.

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