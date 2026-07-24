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«Mit Motor bereits am Grund»
Hafenmeister von Mammern TG zeigt kritische Bootsplätze

Blick ist am Bodenseeufer, dort sind die Hafenmeister gefordert. Der Hafenmeister in Mammern TG zeigt, welche Bootsplätze kritisch sind.
Publiziert: vor 37 Minuten
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