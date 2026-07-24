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Wassermangel: Bootsbesitzer muss an Land bleiben
Böötler aus Mammern TG
«Es gab noch nie so wenig Wasser im See»
Das Boot von Michael Good muss im Moment an Land bleiben. Der Bodensee ist zu wenig tief für sein Regattaboot.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Karin Frautschi
Reporterin Blick
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