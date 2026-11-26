Gegen Abzocke im Internet vorzugehen, ist für die Behörden schwer. Gerade in der Schweiz. Anwalt Martin Steiger (48) erklärt, weshalb solche Betrugsfälle für die Strafverfolgungsbehörden eine Herausforderung sind.

Darum gehts Ein Thurgauer Paar soll seit über drei Jahren auf Facebook Menschen betrügen, Verfahren laufen

Die Staatsanwaltschaft muss nachweisen, dass das Paar die Ware von Anfang an nicht liefern wollte

Anwalt Martin Steiger empfiehlt Geschädigten, Anzeige zu erstatten und Belege sowie Chats zu sichern

Sebastian Babic Reporter Blick

Die Masche ist einfach: Artikel im Internet verkaufen, die gar nicht existieren. Gemeinsam mit ihrem Mann soll eine Frau aus dem Thurgau so seit über drei Jahren auf Facebook Marketplace Menschen abzocken – unter ihrem echten Namen!

In Facebook-Gruppen tauschen sich mittlerweile Hunderte Geschädigte aus, wie eine Recherche von «Izzy» zeigt. In einer geplanten Aktion wird auch Reporter Cedric «Izzy» Schild zum Opfer der Masche. Er überweist der Thurgauerin 127.50 Franken für Pferdezubehör, das er nie erhält. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft bestätigt zwar laufende Strafverfahren gegen das Paar. Dabei spielen den mutmasslichen Betrügern aber verschiedene Faktoren in die Hände, die es der Justiz schwer machen, den Tätern das Handwerk zu legen.

«Jetzt habe ich Lehrgeld bezahlt»

Martin Steiger (48), Anwalt für Recht im digitalen Raum, erklärt, dass die kleinen Beträge eine Rolle spielen dürften. Mal 40 Franken, mal 80 Franken, mal 120 Franken: Dass die Schadenssummen vergleichsweise gering sind, dürfte den mutmasslichen Betrügern in die Karten spielen. Steiger vermutet, dass sich viele Geschädigte denken: «Jetzt habe ich Lehrgeld bezahlt. Da lohnt es sich nicht, noch etwas zu machen.»

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Doch auch bei der Polizei könnten die kleinen Beträge eine Rolle spielen. «Auf dem Polizeiposten ist es immer wieder so, dass man abgewimmelt wird», sagt Steiger. Das sei aber nicht böse gemeint. Die Polizisten hätten viel zu tun und seien in ihrem Berufsalltag häufig mit weitaus schwerwiegenderen Straftaten konfrontiert.

Dass sich die einzelnen Fälle über die ganze Schweiz verteilen, dürfte die Strafverfolgung zusätzlich erschweren. «Es braucht erst einmal jemand ein Gesamtbild», sagt Steiger. Erst daraus könne sich jenseits der einzelnen Fälle der Verdacht auf gewerbsmässigen Betrug ergeben.

Identität bekannt – trotzdem kein einfacher Fall

Dass die Personalien der mutmasslichen Betrüger bekannt sind und zahlreiche Chatverläufe und Zahlungsbelege existieren, mache die Beweislage noch lange nicht eindeutig. «Rechtlich gesehen sind es einfach mal Verträge, die nicht erfüllt werden», erklärt Steiger. Das könne auch bei seriösen Anbietern vorkommen. Betrug nachzuweisen sei etwas anderes.

Die Staatsanwaltschaft müsse dafür nachweisen, dass die Beschuldigten von Anfang an nicht vorhatten, die versprochene Ware zu liefern, und sich unrechtmässig bereichern wollten.

Dazu müssten die Ermittler die einzelnen Fälle aufarbeiten. Bei Hunderten mutmasslichen Geschädigten sei der Aufwand enorm. «Es ist eine aufwendige und zeitraubende Arbeit.»

Auch wegen 30 Franken zur Polizei

Dennoch lohnt sich eine Strafanzeige, auch wenn man nur um 30 Franken betrogen wurde! Die Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft sei kostenlos, betont Steiger.

Wichtig sei es, Screenshots, Chatverläufe, Sprachnachrichten und Zahlungsbelege zu sichern. Zudem sollten Betroffene die Vorfälle Facebook, Twint und der Bank melden und sich mit anderen Geschädigten austauschen.