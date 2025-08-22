In der Nacht auf Sonntag wurde in einem Pub in St. Gallen ein spezielles Bild mit dem Namen «Guschti» geklaut. Das Lokal sucht auf Hochtouren nach dem verschwundenen Kunstwerk. Taucht «Guschti» wieder auf?

Karaoke, kühle Getränke und gute Stimmung: Wer bis vor Kurzem das Gallus Pub in St. Gallen besuchte, traf inmitten der mit Bildern behangenen Wände auf ein lachendes Porträt eines älteren Mannes, das einem sofort ein Lächeln auf das Gesicht zaubert.

Das Bild wird von dem Betreiberpaar liebevoll «Guschti» genannt. Doch «Guschti» ist jetzt weg. Verschwunden. Niemand weiss, wo er ist. «In der Nacht auf Sonntag liess jemand unseren Guschti mitgehen», erklärt Pub-Betreiberin Sabrina Signer (31) gegenüber Blick. Seitdem fehlt von dem Kunstwerk jede Spur.

Überwachungskamera funktionierte nicht

Besonders ärgerlich: Eigentlich hat das Gallus Pub eine Überwachungskamera, die dubiose Bewegungen aufzeichnet. Das funktionierte dieses Mal aber nicht.

«Der Diebstahl muss zwischen 2.15 Uhr und 2.17 Uhr passiert sein. Genau in diesem Zeitraum zeichnete die Überwachungskamera nicht auf», sagt Signer, die das Lokal gemeinsam mit ihrem Partner Raphael (38) führt.

Zum Zeitpunkt von Guschtis «Entführung» war das Gallus gut gefüllt. «Es war St. Galler Fest», so Signer. Dementsprechend «im Seich» sei das Team gewesen.

«Guschti hat immer alle glücklich gemacht»

Erst nach Feierabend stellten die Gastronomen fest, dass Guschti fehlt. «Wir waren schon mega traurig. Er hat immer alle glücklich gemacht.»

Sabrina und Raphael haben das Bild vor der Übernahme des Pubs im April 2025 auf einem Flohmarkt ergattert. «Seine genaue Geschichte kennen wir nicht. Aber wir haben ihn von da an, an viele Events mitgenommen. Die Leute lieben es, Fotos mit ihm zu machen.» Irgendwann sei dann der Fantasiename Gustav Schönenberger entstanden. Von da an nannten den Mann auf dem Bild alle nur noch «Guschti».

Betreiber wollen Guschti zurück

Weil sie ihren «Guschti» nirgends finden konnten, entschieden sich die jungen Schweizer dazu, auf Facebook einen Vermisstenaufruf zu veröffentlichen. In dem Beitrag schreiben sie: «Am Samstag gegen 2.15 Uhr ist unser Guschti verschwunden. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen oder gefunden. Wir wären echt froh, wenn er seinen Weg wieder zu uns ins Gallus Pub findet. Es gibt auch einen Finderlohn.»

Dem Paar geht es nicht darum, den Dieb an den Pranger zu stellen, aber es wäre schön, wenn er das legendäre Gallus-Maskottchen zurückbringen würde. «Wir würden ihn nur gerne zurückhaben.» Als Finderlohn gäbe es eine Belohnung aus dem Pub. «Der Finder bekommt zehn Bier umsonst», sagen Sabrina und Raphi lachend.