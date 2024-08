In Duisburg haben Unbekannte ein fast vier Kilometer langes Kupferkabel von einem Abstellbahnhof gestohlen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein fast vier Kilometer langes Kupferkabel ist in Deutschland spurlos verschwunden. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Unbekannte haben ein fast vier Kilometer langes Kupferkabel von dem Gelände eines Abstellbahnhofs in Duisburg (D) geklaut. Bei der Beute handelte es sich um insgesamt 3,7 Kilometer lange Telefonkabel, die auf sieben grosse Kabelrollen gewickelt waren, wie die Bundespolizei im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin mitteilte.

Der Schaden belief sich auf rund 55'000 Euro. Bahnmitarbeiter entdeckten die leeren Rollen demnach am Mittwochmorgen in einem Gebüsch. Die Bundespolizeiinspektion in Düsseldorf nahm Ermittlungen wegen Diebstahls auf.