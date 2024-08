Nächtlicher Einbruch in Reinach BL: Um kurz nach 2.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter mit Gewalt Zugang zu einem Telekommunikationsgeschäft. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermummte Täter dringen in Telekommunikationsgeschäft ein

Vermummte Täter dringen in Telekommunikationsgeschäft ein

Dreister Einbruch in Reinach BL

Dreister Einbruch in Reinach BL

Das Bild zeigt einer der vermummten Täter

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 2.30 Uhr gingen bei der Polizei Basel-Landschaft mehrere Meldungen ein, wonach im Zentrum von Reinach in ein Telekommunikationsgeschäft eingebrochen würde.

Die sofort ausgerückten Patrouillen stellten fest, dass mehrere vermummte Täter nach dem Einbruch mit einem schwarzen Personenwagen, Version Kombi, geflüchtet sind. Im Verkaufsgeschäft entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Zur Täterschaft und zur Beute der Einbrecher können zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, die im Zentrum von Reinach verdächtige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35 in Verbindung zu setzen.