Ein Feuer vernichtete das Zuhause von Familie Jenni in Goldach. Mit Hilfe von Freunden versuchen die Jennis sich zurück ins Leben zu kämpfen.

Darum gehts Wohnungsbrand am 7. Januar in Goldach SG zerstört alles komplett

Nachbar alarmiert Feuerwehr, drei Verletzte, darunter 29-jährige Frau

Johannes Hillig Redaktor News

«Die Wohnung ist komplett zerstört. Wir haben nach den Löscharbeiten noch versucht, einige Dinge zu retten. Doch es war unmöglich. Alles ist verbrannt», sagt Tobias Jenni (33) zu Blick. Die Hochzeitsbilder, das Hochzeitsvideo, das Taufkleid seiner Tochter Emilija (4 Monate) – alles ist verloren.

Ein Brand zerstörte das Zuhause der Familie in Goldach SG am 7. Januar. Bilder und Videos aus der verbrannten Wohnung zeigen das Ausmass. Der Sachschaden laut Polizei: über 100'000 Franken.

«Mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Spital»

An dem Tag war Tobias Jenni mit seiner Tochter unterwegs, brachte noch etwas bei der Arbeit vorbei. Da rief plötzlich der Nachbar (40) an. «Er hat gesagt, dass es brennt. Ich bin dann schnell nach Hause gefahren. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schon da.»

Seine Ehefrau Zorica Jenni war da schon glücklicherweise draussen. «Sie hatte sich für einen Mittagsschlaf hingelegt und wurde wach, als die Fenster von der Hitze zersprungen sind. Als sie den Rauch gesehen hat, nahm sie die zwei Hunde und ist sofort raus.» Zorica Jenni wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Neben ihr kam auch eine Frau (37) ins Spital.

Der Nachbar, der Tobias Jenni anrief, sagt, dass er die Feuerwehr sofort alarmiert habe, als er den Rauch roch. «Die Einsatzkräfte waren zwar schnell da, doch die Wohnung konnten sie nicht retten. Zu schlimm hat das Feuer gewütet.»

«Wir sind unendlich dankbar»

Der Brand und der Verlust haben Tobias Jenni und seiner Frau schwer zugesetzt. «Es war furchtbar. Wir hatten einen emotionalen Zusammenbruch. Ich wollte am Montag wieder arbeiten. Aber es ging nicht.» Familie und Freunde unterstützen sie, so weit es geht. «Wir leben momentan bei meiner Schwägerin in Romanshorn.»

Über einen Spendenaufruf wurden innert zwei Tagen schon über 3000 Franken gesammelt. Die Hilfe rührt die Familie. Tobias Jenni sagt Blick: «Wir sind unendlich dankbar für jeden, der uns hilft und noch unterstützen wird.» Denn die Familie ist nicht versichert. «Wir haben keine Hausratsversicherung, nur eine Haftpflichtversicherung. Ein grosser Fehler», so der Goldacher. Darum ist die Familie um jeden Franken froh.

Wieso es überhaupt zu dem Feuer kam, wird noch untersucht. Es gibt aber einen ersten Verdacht. «Die Ermittler haben mir gesagt, dass sich der Brand vom Tisch her ausgebreitet hat. Und auf dem Tisch stand eine Kerze.»