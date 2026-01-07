Wohnungsbrand in Goldach SG fordert drei Verletzte

Am Mittwochabend brach in einer Wohnung an der Unterstrasse in Goldach ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, doch mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.

Brand in Mehrfamilienhaus an der Unterstrasse in Goldach SG

Zwei Frauen mussten hospitalisiert werden, ein Mann wurde ambulant behandelt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Dicke Rauchwolken drangen am Mittwoch aus einem Mehrfamilienhaus in Goldach SG. Kurz nach 16 Uhr wurde der Notrufzentrale ein Brand in einer Wohnung an der Unterstrasse gemeldet.

Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Doch der Rauch hatte sich in das ganze Mehrfamilienhaus ausgebreitet, so dass mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Die Gemeinde Goldach organisiert für die Bewohner Unterkünfte, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Zwei Frauen hospitalisiert

Durch den Brand wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei Betroffene erlitten Rauchgasvergiftungen, die dritte Person bekam Kreislaufprobleme, so ein Polizeisprecher.

Der Rettungsdienst brachte eine 29-jährige und eine 37-jährige Frau ins Spital. Ein 40-jähriger Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant begutachtet. Es entstand Sachschaden im Wert von über hunderttausend Franken.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht nun die Brandursache. Im Einsatz standen 60 Feuerwehrleute sowie die Polizei und der Rettungsdienst.