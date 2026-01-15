Akkus verursachen Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Bonaduz GR ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei vermutet Akkus als Brandursache.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Feuerwehr evakuierte neben dem betroffenen Mehrfamilienhaus zwei weitere Gebäude, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus in den beiden obersten Wohnungen des Gebäudes ausgebrochen. Es entstand erheblicher Sach- und Rauchschaden, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Alle anderen Wohnungen waren nach wenigen Stunden wieder bezugsbereit.