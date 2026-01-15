DE
FR
Abonnieren

In Bonaduz GR
Akkus verursachen Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Bonaduz GR ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei vermutet Akkus als Brandursache.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Das Feuer brach im oberen Stock eines Mehrfamilienhauses aus.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Feuerwehr evakuierte neben dem betroffenen Mehrfamilienhaus zwei weitere Gebäude, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus in den beiden obersten Wohnungen des Gebäudes ausgebrochen. Es entstand erheblicher Sach- und Rauchschaden, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Alle anderen Wohnungen waren nach wenigen Stunden wieder bezugsbereit.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen