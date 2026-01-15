Ein Brand an der Langendorfstrasse in Bellach SO sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Grossalarm. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Ein unbewohnter Schopf stand in Flammen. Das Feuer ist unter Kontrolle, Verletzte gab es keine.

Darum gehts Brand am Donnerstagnachmittag in Bellach SO, Langendorfstrasse, unbewohnter Schopf betroffen

Feuerwehr und Polizei kontrollierten das Feuer, keine Verletzten gemeldet

Brandmeldung erfolgte um 17 Uhr, umfangreicher Einsatz von Rettungskräften

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Langendorfstrasse in Bellach SO zu einem Brand gekommen. Leserreporter meldeten zunächst ein grosses Feuer mit einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Inzwischen bestätigte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick den Einsatz. Demnach wurde der Polizei gegen 17 Uhr ein Brand gemeldet. Betroffen sei ein unbewohnter Schopf. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz, das Feuer ist unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.