Video zeigt das Feuer in Bellach SO
0:37
Blick-Leser ist vor Ort:Video zeigt das Feuer in Bellach SO

Brand in Bellach SO – Einsatz läuft

Ein Brand an der Langendorfstrasse in Bellach SO sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Grossalarm. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Ein unbewohnter Schopf stand in Flammen. Das Feuer ist unter Kontrolle, Verletzte gab es keine.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Ein Feuer brach am Montagnachmittag an der Langendorfstrasse in Bellach SO aus.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Brand am Donnerstagnachmittag in Bellach SO, Langendorfstrasse, unbewohnter Schopf betroffen
  • Feuerwehr und Polizei kontrollierten das Feuer, keine Verletzten gemeldet
  • Brandmeldung erfolgte um 17 Uhr, umfangreicher Einsatz von Rettungskräften
Daniel MacherRedaktor News

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Langendorfstrasse in Bellach SO zu einem Brand gekommen. Leserreporter meldeten zunächst ein grosses Feuer mit einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Inzwischen bestätigte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick den Einsatz. Demnach wurde der Polizei gegen 17 Uhr ein Brand gemeldet. Betroffen sei ein unbewohnter Schopf. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz, das Feuer ist unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

