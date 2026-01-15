Darum gehts
- Brand am Donnerstagnachmittag in Bellach SO, Langendorfstrasse, unbewohnter Schopf betroffen
- Feuerwehr und Polizei kontrollierten das Feuer, keine Verletzten gemeldet
- Brandmeldung erfolgte um 17 Uhr, umfangreicher Einsatz von Rettungskräften
Daniel MacherRedaktor News
Am Donnerstagnachmittag ist es an der Langendorfstrasse in Bellach SO zu einem Brand gekommen. Leserreporter meldeten zunächst ein grosses Feuer mit einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.
Inzwischen bestätigte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick den Einsatz. Demnach wurde der Polizei gegen 17 Uhr ein Brand gemeldet. Betroffen sei ein unbewohnter Schopf. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz, das Feuer ist unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.