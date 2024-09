Kurz zusammengefasst Martin Z. steht wegen Brandstiftungen vor Gericht

Er soll zwölf Brände gelegt haben, mehrere Gebäude waren betroffen

Ralph Donghi Reporter News

Er soll im Frühling 2020 in der Region Wasseramt im Kanton Solothurn eine ganze Brandserie gelegt und viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben: Martin Z.* (34), ein Feuerwehrmann aus der Region.

Am Montag muss er sich dafür in Solothurn vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt verantworten. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft fordert, ist noch nicht bekannt.

Martin Z. soll zwölf Brände gelegt haben

Sicher ist: Die Staatsanwaltschaft wirft Z. vor, zwölf Brände gelegt zu haben. Der Feuerwehrmann soll mit der Pikett-Gruppe oft einer der Ersten am Brandplatz gewesen sein. Löschte er gar seine selbst gelegten Brände?

Der erste Brand der Serie: Am 3. April 2022 brannte das Klubhaus der Hornussergesellschaft Halten nieder. Foto: KAPO SO 1/14

Begonnen haben soll Z. die Serie laut Staatsanwaltschaft am 3. April 2022 in Halten SO mit dem Anzünden des Klubhauses der Hornussergesellschaft. Schaden: mehrere 10’000 Franken.

Am 10. April brannte es in Halten erneut. Diesmal in einem Schafstall. Drei Tiere starben. Sachschaden hier: mehrere 100'000 Franken.

Sechs Tage später wurde in Kriegstetten SO eine Scheune abgefackelt. Schaden wieder: mehrere 100'000 Franken. Fast gleichzeitig brannte im gleichen Dorf ein Geräteschuppen. Ein Zeuge konnte die Flammen löschen.

Am 21. April loderten Flammen bei einem Waldhaus in Recherswil SO. Danach, am 27. April, wurde in Obergerlafingen SO bei einer Firma ein Palettenstapel angezündet.

Auch Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins abgefackelt

Am 8. Mai brannte – wiederum in Halten – die Waldhütte des Natur- und Vogelschutzvereins komplett ab. Am 14. Mai traf es in Kriegstetten ein unbewohntes Bauernhaus mit Scheune.

Nur einen Tag später sollen in Obergerlafingen gleich drei Brände gelegt worden sein. Es entstand erheblicher Sachschaden. Als Erstes brannte es in der Werkstatt einer Schreinerei, am selben Abend brannte es in Lagerhallen bei einer Firma und bei einer Schreinerei. Schliesslich gab es am 21. Mai noch einen Brand beim Schulhaus in Kriegstetten.

Nach dem Schulbrand wurde Z. verhaftet

Vermutlich wurde Z. der letzte Brand zum Verhängnis. Laut Blick-Informationen dürften die Ermittler, die während der Brandserie diverse Massnahmen ergriffen, belastendes Material gegen ihn in der Hand haben. Möglich ist, dass der Täter an einem der Brandplätze seine DNA oder seine Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Oder aber er wurde bei seinem Treiben irgendwo gefilmt.

Sicher ist: Z. wurde kurz nach dem letzten Brand festgenommen. Die Feuerwehrleute und Menschen im Wasseramt atmeten auf. Einzelne hatten zuvor Nachtwache geschoben, und viele Menschen schliefen nicht mehr ruhig.

Z. bestreitet die Taten – auch vor Gericht?

Nun muss sich der alleinstehende Z., der früher auch bei einer Brandschutzfirma arbeitete, insbesondere wegen mehrfacher, zum Teil versuchter Brandstiftung vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft vergangenen Dezember schrieb, bestreitet er die Tatvorwürfe.

Z. ist seit längerem auf freiem Fuss – mit Ersatzmassnahmen. Mit Blick wollte er nicht reden. Was sein Motiv gewesen sein könnte und welche möglichen Beweise die Staatsanwaltschaft gegen ihn in der Hand hat, dürfte vor Gericht auskommen.

Der Prozess beginnt heute um 8.15 Uhr und soll den ganzen Tag dauern. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.

Für Martin Z. gilt die Unschuldsvermutung.

* Name geändert