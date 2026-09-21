Eine Raupen-Plage hält das Quartier Torkelfeldweg in Sargans SG in Atem. Tausende Eulenraupen kriechen seit vergangener Woche auf Strassen, klettern Wände hinauf – und dringen sogar in Häuser ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Sargans SG sorgt eine Eulenraupen-Plage für Aufregung im Quartier

Tausende Raupen dringen in Häuser ein und sorgen für grossen Unmut

Landwirtschaftszentrum SG: Trocken-warme Witterung fördert Raupenwachstum, Plage klingt meist ab.

Fabrice Obrist Redaktor News

«So etwas habe ich noch nie erlebt», erzählt eine besorgte Anwohnerin im Gespräch mit Blick. Bei ihr vor der Haustür im Quartier Torkelfeldweg in Sargans SG hat sich eine regelrechte Raupenplage entwickelt.

Am Dienstag vergangener Woche habe sie zum ersten Mal die Raupen draussen auf der Strasse bemerkt. «Zuerst waren es vielleicht Hunderte, dann wurden es immer mehr und mehr», erzählt sie. Zum Zeitpunkt des Telefonats am Samstag seien es schon mehrere Tausend gewesen. «Es ist fürchterlich. Sobald ich die Türe aufmache und das Haus verlasse, stehe ich auf eine Raupe!»

«Kommen in die Häuser rein»

Auf Bildern der Blick-Leserin ist zu sehen, wie die Raupen auf der Strasse herumkriechen. Dabei bleibt es aber nicht: «Die Tiere klettern an Hauswänden herauf und kommen sogar in die Häuser hinein.»

Um die Raupen zu bekämpfen, rief die Leserin die Polizei an. Diese riet ihr zur Fahrt zur nächsten Landi-Filiale, wo man sie beraten könne. «Der Verkäufer dort meinte zu mir, dass es Nützlinge gibt, mit denen man sie bekämpfen kann. Das würde aber nur von Juni bis August gehen.»

«Verschwinden in der Regel wieder»

Auf Blick-Anfrage erklärt das Landwirtschaftliche Zentrum SG, dass die Gemeinde die Stelle am Montagmorgen bezüglich des Problems kontaktiert habe. Bei den Insekten handle es sich um Eulenraupen, erklärt Daniela Büchel, Leiterin des Ressorts Acker und Spezialkulturen.

Eulenraupen sind die Larven von Eulenfaltern (Noctuidae), die als nachtaktive Schädlinge an Gemüse, Zierpflanzen und Obstbäumen auftreten können. Was die Invasion genau ausgelöst hat, ist nicht ganz klar.

Trocken-warme Witterung kann das Auftreten begünstigen. «Sie können sich lokal je nach Jahr an einem Ort stark vermehren und verschwinden danach in der Regel auch wieder. Das beobachten wir in der Landwirtschaft immer wieder», so Büchel. «In Hausgärten können Eulenraupen abgesammelt oder die Pflanzen mit Netzen abgedeckt werden, um Frassschäden zu verhindern.»