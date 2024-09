Am frühen Montagmorgen wurde im Kanton St. Gallen eine Portugiesin schwer verletzt aufgefunden. Sie lag auf dem Vorplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Frau verstarb im Spital.

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz nach 2.30 Uhr, ist der kantonalen Notrufzentrale eine schwer verletzte Frau bei Wartau SG gemeldet worden. Sie dürfte mehrere Meter aus einem Fenster ihrer Wohnung auf die Dorfstrasse gefallen sein. Die Portugiesin (†34) verstarb im Verlaufe des Tages im Spital. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Ein Nachbar meldete eine schwer verletzte Frau auf dem Vorplatz eines Mehrfamilienhauses. Die ausgerückten Rettungskräfte trafen nebst dem Nachbarn auch den Ehemann der verletzten Frau an. Sie begannen sofort mit der Reanimation der Frau. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde die Frau von einem Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Die Frau verstarb mehrere Stunden später an ihren Verletzungen.