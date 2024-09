Velounfall Velofahrerin stürzt in Wangs SG in Kreisel und verletzt sich schwer

Eine 69-jährige Velofahrerin ist am Samstagmittag in einem Kreisel in Wangs SG gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.