Benzin-Preisbrecher Michael Knobel hat in Gossau SG eine neue Tankstelle eröffnet. Sogleich reagiert die Konkurrenz: Die Benzinpreise in der Ostschweizer Stadt rasen in die Tiefe. Die Benzin-Multis geben dazu nur ausweichende Antworten.

Blick besucht den Benzin-Preisbrecher Michael Knobel (44), als seine Tankstelle in Gossau SG gerade umgestaltet wird.

Er lässt sich weder einschüchtern noch kleinkriegen: Michael Knobel (44), der Benzin-Preisbrecher der Schweiz, hat in Gossau SG eine neue Tankstelle eröffnet. Es kommt, wie es kommen muss: Knobel verkauft sein Bleifrei-95-Benzin vergangene Woche für 1.65 Franken pro Liter. Wie er das macht, erklärte er schon einmal im Blick. Nebst Füllinsdorf BL, Thayngen SH, Pfäffikon SZ und Winterthur ZH ist Gossau SG schon seine fünfte «Etzelpark-Tankstelle».

«Es ist sehr spannend, zu sehen, was die grosse Konkurrenz jeweils macht», sagt Knobel. Nach seiner Eröffnung am 23. August war er sehr überrascht: «Innert zwei Stunden machten die Grossen in der Nähe bei meinen Preisen mit.» Eine massive Preisreduktion in der Region Gossau SG war die Folge. Die Avia, nur ein paar Meter weiter in Richtung Stadtmitte, ging von 1.86 Franken pro Liter plötzlich auf 1.64 Franken runter. Eine Reduktion um 22 Rappen innert weniger Stunden.

Plötzlich sind die «Grossen» 20 Rappen billiger

Ähnlich sieht es in der anderen Richtung aus. Dort befinden sich eine Tankstelle von BP und eine von Coop. Diese liefern sich aktuell eine regelrechte Preisschlacht. Am Stichtag Montag, 26. August, verkaufte Coop das Bleifrei-95-Benzin für 1.69 Franken pro Liter. Vorheriger Preis: 1.86.

BP auf der anderen Seite der Strasse schlägt noch tiefer unten rein und verkauft den Liter neu für 1.65 Franken. Bei beiden Tankstellen stehen zudem praktisch durchgängig Schilder an der Strasse: «Heute -5 Rappen Rabatt!». Damit kostet das Benzin bei BP noch 1.60, bei Coop noch 1.64 Franken.

Spannend wird es, wenn man mit dem Auto ein paar Minuten in Richtung Industriequartier fährt. Dort befindet sich eine weitere Avia-Tankstelle. Luftlinie zu Knobels «Etzelpark»-Zapfsäulen: 1,7 Kilometer. Preis: 1.86 Franken. Und weiter in Richtung St. Gallen, direkt beim Fussballstadion des FC St. Gallen, verkauft BP den Liter Bleifrei 95 ebenfalls weiterhin für 1.86 Franken.

«Sie wollen mir Angst machen»

«Man will damit verhindern, dass bei mir getankt wird, ganz klar», sagt Knobel. «Sie wollen mich einschüchtern. Das gelingt ihnen aber nicht.» Die Reaktion der grossen Ketten zeige ihm, dass sie ihn ernst nehmen. «Ich finde es einfach sehr interessant, wie der Preis im Umkreis meiner Tankstellen fallen kann. Der Markt funktioniert anscheinend fast nur dort, wo ich eine Tankstelle aufmache.» Knobel fragt provokant: «Wenn der Preis der anderen Anbieter rund um meine Tankstellen so tief sein kann, warum kann er es dann nicht in der ganzen Schweiz?»

Für ihn ist klar, dass der Markt hier nicht mehr gesund ist. «Der Markt ist krank. Aber überall dort, wo ich eine Tankstelle aufmache, funktioniert er wieder.» Denn die grossen Ketten seien sehr wohl in der Lage, grundsätzlich billiger zu sein. «Aber sie wollen nicht. Sie könnten, wenn sie es nur wollten.»

Ausweichende Antworten – oder gar keine

Die genannten Benzinanbieter reagieren ausweichend auf den ausführlichen Fragenkatalog von Blick oder beantworten die Fragen gar nicht. Avia schreibt lediglich: «Die unabhängigen Händler-Unternehmen der Genossenschaft setzen die Preise an der Säule individuell nach den konkreten Beschaffungspreisen und lokalen und regionalen Marktgegebenheiten fest.» Faktisch unterstreichen sie damit Knobels Aussage, wonach es einen Preisbrecher brauche, damit auch die «Grossen» billiger werden.

Mehr Informationen bekommt Blick direkt in der Avia-Tankstelle, deren Preise in den Keller sausten. «Ein Konkurrent ist runter mit dem Preis», erklärt eine Angestellte. «Der Chef rief dann an und sagte uns, wir sollen nachziehen.»

Auch Coop Mineralöl antwortet nur knapp auf die fünf Fragen von Blick: «Die Preise sind transparent an der Strasse kommuniziert und setzen sich durch das aktuelle Marktumfeld zusammen.» BP liess eine E-Mail von Blick unbeantwortet. Die Antwort wird wohl nächstens auf der Preis-Anzeige gegeben.

Am Donnerstag ging Michael Knobel mit seinem Bleifrei-95-Preis auf einen neuen Tiefststand: 1.60 Franken.