Mann stürzt in Engwilen TG aus dem Fenster – schwer verletzt

Die Rega brachte den jungen Mann ins Spital. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann beim Sturz aus einem Fenster in Engwilen schwer verletzt. Die Rega brachte ihn ins Spital. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Kurz nach 23 Uhr stürzte ein Mann (21) aus einem Fenster des dritten Stocks einer Liegenschaft an der Hauptstrasse. Er wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Umstände des Sturzes ab, derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.