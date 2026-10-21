Eine Konsumentenschutz-Recherche zeigt, dass bei gewissen Kalbsbratwürsten nur ein Drittel Kalbfleisch drinsteckt. Höchste Zeit für den Blick-Bratwurst-Test auf der Strasse. Was mögen die Leute? Wie viel Kalb muss in einer Kalbsbratwurst drin sein?

Beim Fussballmatch, auf dem Dorffest – oder fürs schnelle Zmittag zum Mitnehmen: Wir Schweizer lieben die Kalbsbratwurst. Jetzt wird aber in einer Untersuchung des Konsumentenschutzes publik, dass je nach Kalbsbratwurst sehr wenig Rindvieh drinsteckt. Bei der Lidl-Wurst sind es nur 29 Prozent Kalb. Der grosse Wurst-Test zeigt auch, dass 11 von 14 Würsten Säulifleisch enthalten.

Finden das die Leute auf der Strasse eine Schweinerei? Blick testet und fragt jetzt, ob der Kalbfleischanteil den Gaumen der Leute wirklich stört – oder ob es die Menschen überhaupt nicht kümmert. Der Ort der Degustation: St. Gallen – das Bratwurst-Mekka. Und siehe da: Die Meinungen gehen auseinander.

Cristina (17) aus Appenzell gehört zur letzten Kategorie. Sie schaue nicht auf den Kalbfleischanteil. «Es geht mir mehr um den Geschmack», sagt die Teenagerin. «Wenn ichs gern habe, hab ichs gern. Und wenn nicht, dann nicht.»

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«Sollte mehrheitlich aus Kalb bestehen»

Und der gleichaltrige Jannik meint: «Es kann auch Schweinefleisch drin haben.» Der 17-Jährige betont aber: «Sie sollte mehrheitlich aus Kalb bestehen, da es ja eine Kalbsbratwurst ist.»

Ähnlich sieht es Mathis (19) aus St. Gallen. «Wenn Kalbsbratwurst draufsteht, dann erwarte ich schon Kalb. Aber am Ende muss es schmecken.» Der junge Mann sagt: «Das ist für mich kein grosses Thema.»

«Keine Fleischreste»

Eine radikalere Meinung hat Concetta Rosamilia (44). Sie sagt: «Ich finde, es sollte keine Fleischreste in der Wurst haben.» Die einzig echte Bratwurst aus ihrer Sicht: «Kalbsbratwurst – mit Kalb.»

Dazu will Blick von den Testern auch wissen, was sie von den einzelnen Waren halten. Zur Auswahl stehen fünf Produkte. Die Kalbsbratwurst der Migros, die beim Konsumentenschutz-Test mit 61 Prozent Kalbfleischquote am besten abschnitt. Dazu das Produkt vom anderen Ende der Tabelle – jenes von Lidl mit weniger als einem Drittel Kalbfleischanteil. Und aus dem stabilen Mittelfeld die Coop-Wurst.

Heutzutage ebenfalls nicht fehlen darf beim Blick-Test eine Vegi-Wurst. Und zu guter Letzt braucht es natürlich das Königsprodukt: die selbst gemachte Wurst, die der Metzger in ehrlicher Handarbeit selbst fabriziert hat.

Die Metzgerswurst stammt aus den Fleischstuben der Metzgerei Schmid in St. Gallen. Dort wurden auch die Würste auf dem Grill gebrutzelt, um bei der Strassen-Degustation faire Bedingungen zu schaffen.

Beim Geschmackstest wissen die Leute auf der Strasse natürlich nicht, welche Wurst von welchem Hersteller ist. Sie kosteten einfach – und gaben ihren Senf dazu.

«Würzig und nicht trocken»

«Warm wärs besser. Aber schmeckt ganz gut», sagt Mathis zur Metzgerei-Wurst. «Würzig und nicht trocken», fügt er hinzu. Beim Biss in die Migros-Bratwurst stellt der Teenager fest: «Weniger würzig.» Er sagt: «Ich fand die andere besser, weil sie mehr Geschmack hatte.»

Das Lidl-Produkt schmeckt Mathis hingegen nicht sonderlich: «Nicht so bissfest, matschiger als die anderen.» Noch negativer fällt sein Verdikt bei der Vegi-Ware aus: «Nee, die ist nicht meins.» Sein Testsieger: «Die erste Wurst.» Heisst: Das Produkt der Metzgerei Schmid.

Auch Cristina biss in die Wursträdli – ohne zu wissen, welche von wem fabriziert wurde. Zum Lidl-Produkt meint sie: «Ist okay, aber nicht so saftig.» Die Coop-Wurst beurteilt die Teenagerin als «ein bisschen würziger».

Vegi-Wurst schneidet schlecht ab

Beim Biss in die Migros-Wurst kommt sofort die Reaktion: «Das mag ich nicht.» Die Metzgerswurst zaubert ihr dafür ein Lächeln ins Gesicht: «Ja, die ist fein.» Sie sagt: «Diese Wurst ist leichter.» Und zuletzt beisst sie in die Vegi-Wurst: «Das ist jetzt weniger meins», sagt sie.

Als Jannik an der Reihe ist, startet er mit der Wurst der Metzgerei Schmid: «Also die ist wirklich gut», sagt er. «Hat sehr feine Gewürze drin.» Die Migros-Wurst gefällt ihm weniger gut. «Die hat fast keinen Geschmack.»

Beim Vegi-Produkt verzieht Jannik das Gesicht: «Hat die überhaupt Fleisch drin?» Er schüttelt den Kopf und legt das Wursträdli zurück auf den Teller. «Nein, die schmeckt mir nicht.»

Fazit: Die Metzgerei-Bratwurst haben die Tester gern. Die Vegi-Wurst fällt bei allen Verkostern durch.