Auf der A1 bei Oberbüren und Niederwil krachte es am Freitagabend gleich mehrfach. Ein Auto überschlug sich, zwei Frauen wurden leicht verletzt. Im Feierabendverkehr bildeten sich Rückstaus in beide Fahrtrichtungen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Freitagabend ist es auf der Autobahn A1 bei Oberbüren und Niederwil SG zu mehreren Unfällen gekommen. Kurz vor 17 Uhr krachte es im Bereich des Autobahnanschlusses Uzwil/Oberbüren in Fahrtrichtung Zürich, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Dort kam es zu einem Auffahrunfall mit mutmasslich drei beteiligten Autos. Eines der Fahrzeuge überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine 57-jährige Autofahrerin und ihre 69-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Weitere Unfälle im Rückstau

Kurz nach 17 Uhr folgte im Bereich Bürerstich in Fahrtrichtung St. Gallen ein weiterer Auffahrunfall mit zwei Autos. Die Fahrzeuge kamen bei der Fahrbahnreduktion auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Im Feierabendverkehr staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Rückstau gab es laut Polizei zwischen St. Gallen-Winkeln und Uzwil sowie zwischen Wil und Gossau. Im Rückstau ereigneten sich anschliessend weitere Unfälle. Nach erstem Kenntnisstand wurde dabei niemand verletzt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und Einsatzleiter.

Massenkarambolage auf A1 am Morgen

Am Freitagmorgen war es auf der Autobahn A1 bei Winterthur schon zu einer schweren Massenkarambolage gekommen. 37 Fahrzeuge kollidierten miteinander. Zehn Personen wurden verletzt.