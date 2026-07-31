Am Donnerstag waren fünf Personen mit Stand-up-Paddle-Boards auf dem Walensee unterwegs. Ein plötzlich aufkommender Sturm überraschte die Gruppe. Zwei Männer (32) werden noch immer vermisst.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstag 18.55 Uhr, wurden fünf Stand-up-Paddler auf dem Walensee von einem plötzlich aufkommenden Sturm überrascht. Die Gruppe war vom Ufer des Gäsi (Gemeinde Glarus Nord) gestartet und geriet in der Seemitte zwischen Lago Mio (Weesen) und der ehemaligen Raststätte Mühlehorn in Schwierigkeiten, schreibt die Polizei

Zwei Personen konnten selbstständig ans Ufer schwimmen, eine weitere wurde von der Seerettung gerettet. Zwei von ihnen seien mit Schwimmwesten ausgerüstet gewesen. Zwei weitere Personen werden seither vermisst.

Polizei befürchtet Ertrinkungstod

Wie die Kantonspolizei Glarus am Samstagmorgen schreibt, handelt es sich bei ihnen um zwei Männer im Alter von 32 Jahren. Diese sollen keine Schwimmwesten getragen haben und nicht gut schwimmen können, heisst es weiter.

Eine sofortige Suchaktion mit Seerettung, Rega, Kantonspolizei St.Gallen und Glarus sowie weiteren Einsatzkräften – darunter auch Drohnen – blieb am Freitag ohne Erfolg. Die Suchmassnahmen dauern weiterhin an. Wie die Polizei jedoch mitteilt, muss aufgrund der bisherigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die beiden vermissten Männer während des Sturmereignisses von ihren Stand-up-Paddle-Boards ins Wasser fielen und in der Folge ertranken.

Polizei suchte mit Drohnen

Ein Leser, der am Donnerstag vor Ort war, sagt gegenüber Blick, dass ein SUP alleine auf dem See getrieben sei. Im Einsatz standen gemäss ihm, mit Helikopter, Drohne, Seerettung und Tauchern.

Die Polizei und die Seerettung erinnern angesichts des Vorfalls an wichtige Sicherheitstipps für SUP-Fahrer: Wetter- und Windverhältnisse vor jeder Ausfahrt prüfen, bei aufziehendem Unwetter oder starkem Wind das Gewässer rechtzeitig verlassen, eine Rettungsweste oder Schwimmhilfe mit mindestens 50 N Auftrieb tragen.

Ausserdem sollten die SUP-Boards gut sichtbar mit Kontaktdaten beschriftet und auf Seen eine geeignete Leash (Verbindungsleine) gesetzt werden. Ausserdem sollten die eigenen Fähigkeiten und die Bedingungen realistisch eingeschätzt werden.