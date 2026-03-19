Nach einem Brand am Montag können zwei Familien vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden in einem Hotel untergebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giftgasalarm nach Brand in Mühlehorn: Elf Personen evakuiert

Spezialfirma reinigt kontaminierte Wohnungen

Betroffene leben vorerst in Hotel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Zuerst brannte es im Untergeschoss, danach wurden sie ins Hotel gebracht! Zwei Familien aus Mühlehorn GL haben seit Montag ihr Zuhause verloren, wie «Südostschweiz» berichtet. Noch wissen die Familien nicht, wie lange sie in dem Hotel ausharren müssen. In dem Mehrfamilienhaus, wo sie bis dato gelebt haben, hat es gebrannt.

Wie Zeugen berichten, soll der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Dort befindet sich ein Industriebetrieb. Wie Mark Hauser, Stabschef der Gemeindeführungsorganisation, mitteilte, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Millionenschaden vor zwei Jahren

Anders verhielt es sich mit dem Rauch. Es entwickelten sich giftige Gase und kontaminierten die Wohnungen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Aber die Familien können nicht zurück in ihre Wohnungen.

Denn: Eine Spezialfirma muss die Wohnungen zuerst nach Vorschrift säubern. «Für die Bevölkerung bestand keine anhaltende Gefahr», teilte die Gemeinde Glarus Nord auf der Internetseite mit.

Insgesamt mussten elf Personen raus aus dem Haus, darunter auch Kinder. Derzeit werde das weitere Vorgehen abgeklärt. In der Gemeinde am Walensee kam es zuletzt 2024 zu einem Brand. Dieser unterbrach den Zugverkehr und verursachte einen Millionenschaden.