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Gefahr wegen Giftgas
Schock für Familien in Mühlehorn GL nach Brand

Nach einem Brand am Montag können zwei Familien vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden in einem Hotel untergebracht.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Wegen eines Feuers können zwei Familien nicht zurück in ihre Wohnungen. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Giftgasalarm nach Brand in Mühlehorn: Elf Personen evakuiert
  • Spezialfirma reinigt kontaminierte Wohnungen
  • Betroffene leben vorerst in Hotel
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Zuerst brannte es im Untergeschoss, danach wurden sie ins Hotel gebracht! Zwei Familien aus Mühlehorn GL haben seit Montag ihr Zuhause verloren, wie «Südostschweiz» berichtet. Noch wissen die Familien nicht, wie lange sie in dem Hotel ausharren müssen. In dem Mehrfamilienhaus, wo sie bis dato gelebt haben, hat es gebrannt. 

Wie Zeugen berichten, soll der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Dort befindet sich ein Industriebetrieb. Wie Mark Hauser, Stabschef der Gemeindeführungsorganisation, mitteilte, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Millionenschaden vor zwei Jahren

Anders verhielt es sich mit dem Rauch. Es entwickelten sich giftige Gase und kontaminierten die Wohnungen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Aber die Familien können nicht zurück in ihre Wohnungen.

Denn: Eine Spezialfirma muss die Wohnungen zuerst nach Vorschrift säubern. «Für die Bevölkerung bestand keine anhaltende Gefahr», teilte die Gemeinde Glarus Nord auf der Internetseite mit. 

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Insgesamt mussten elf Personen raus aus dem Haus, darunter auch Kinder. Derzeit werde das weitere Vorgehen abgeklärt. In der Gemeinde am Walensee kam es zuletzt 2024 zu einem Brand. Dieser unterbrach den Zugverkehr und verursachte einen Millionenschaden.

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