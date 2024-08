Brand in Mühlehorn GL verursacht Millionenschaden

Ein verheerender Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus hat sich am Donnerstagabend im Kanton Glarus ereignet. Die Feuerwehr brachte die Flammen am frühen Freitagmorgen unter Kontrolle.

1/4 Der Brand breitete sich laut der Kantonspolizei vor allem in den oberen Stockwerken des Gebäudes rasch aus.

In einem Wohnhaus-und Geschäftshauskomplex in Mühlehorn im Kanton Glarus am Donnerstagabend ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus wurde der Brand in der Dörflistrasse in Mühlehorn kurz nach 22.30 Uhr gemeldet. Der Brand habe sich vor allem in den oberen Stockwerken des Komplexes mit Wohnungen und Geschäften rasch ausgebreitet.

Rettungszug der SBB stand im Einsatz

Er konnte jedoch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Glarus Nord und Weesen sowie einem Lösch- und Rettungszug der SBB am frühen Morgen des 2. August 2024 unter Kontrolle gebracht werden.

Da sich der Gebäudekomplex in direkter Nachbarschaft zu den SBB-Geleisen des Bahnhofs Mühlehorn befinde, sei der Zugverkehr für gut drei Stunden unterbrochen worden, teilte die Kantonspolizei weiterhin mit.

Keine Verletzten

Es sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Es sei jedoch ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Rund sechzig Personen von Feuerwehr, SBB, der Staats- und Jugendanwaltschaft sowie der Kantonspolizei Glarus waren der Mitteilung zufolge im Einsatz. Die Brandursache werde derzeit untersucht.