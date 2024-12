Sie verletzte ihn, dann wählte sie den Notruf – doch jede Hilfe kam zu spät: Sina G.* (34) soll Markus P.* aus Henau SG mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Schweizer verstarb. Laut Anwohnern eskalierte die Situation in diesem Haus regelmässig.

Frau (34) ersticht Partner (69) an Heiligabend in Henau SG – Nachbarn sagen

1/5 An Heiligabend kam es in Henau SG zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Foto: Qendresa Llugiqi

Auf einen Blick Frau sticht Mann nieder und ruft Notruf, Mann stirbt trotz Hilfe

Nachbarn berichten von häufigen Streitereien und aggressivem Verhalten der Frau

Unklare Beziehung zwischen Täter und Opfer, Nachbarin spricht von Liebschaft

Ausgerechnet an Heiligabend endete ein Streit im 2000-Seelen-Ort Henau SG blutig: Sina G.* (34) soll gegen Mittag im Streit Markus P.* (69) mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie und weshalb – hierzu konnte die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung vom Dienstag nichts sagen. Fakt ist jedoch: Sina G. setzte einen Notruf ab. Doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Schwerverletzten tun. Er verstarb kurz darauf.

Blick konnte mit Nachbarn sprechen. Sie berichten: Es krachte immer wieder in diesem Haus, wo Markus P. wohl zur Miete wohnte und in dem sich auch Sina G. wohl seit rund einem Jahr aufhielt. Mehrmals musste die Polizei ausrücken.

«Hübsche, aber aggressive Frau»

Wer laut Anwohnern auffiel: Sina G. Die Ungarin wird von den Anwohnern als «hübsche, aber aggressive Frau» beschrieben. Seit rund einem Jahr soll sie eine Art Liebschaft mit Markus P. geführt haben, so Nachbarin Regula Grämiger zu Blick. «Im Sommer hat sie ihn im Garten einmal so angeschrien, dass selbst ich danach das Gespräch mit ihr suchte. Ich erklärte ihr, dass so ein Verhalten nicht gehe.»

Grämiger kennt das Opfer etwas besser: «Ich kenne seine Ex-Frau und seine beiden Kinder. Der Sohn war früher viel bei uns. Später hatte Markus P. einige Freundinnen. Auch zu der einen oder anderen hatte ich Kontakt.»

Unruhiges Umfeld

Neben Markus P. und Sina G. hätten sich regelmässig zwei weitere Personen im Haus aufgehalten. Grämiger: «Zu mir meinte Sina G. einmal, es seien ihr Sohn und dessen Freundin. Anderen gegenüber soll sie den anderen Mann jedoch als ihren Ehemann präsentiert haben.»

Auch Anwohnerin Nicole Mössli (35) berichtet Blick von Streitereien, die sie miterlebt habe.

Als ihre Tochter sie am Dienstag auf den Polizeieinsatz draussen aufmerksam gemacht habe, habe sie gleich gewusst: «Es kann nur mit Sina G. zu tun haben. Dass es schlimmer sein muss, realisierte ich erst, als die Forensik eintraf.»

Laut Nicole Mössli ist Sina G. mitgenommen worden. «Sie sass im Polizeiauto und weinte ganz fest. Mehrere Polizisten standen um das Auto herum.»

Regula Grämiger erklärt: «Wir haben ein solches Ende kommen sehen.» Einen Tag vor der Tat habe sie sich sogar über die plötzliche Ruhe im Nachbarhaus gewundert: «Ich meinte noch zu meinem Mann, ob wir hingehen und nachschauen sollen, ob mit Markus P. alles in Ordnung ist.»

Laut der Kantonspolizei St. Gallen werden nun die genauen Umstände und die Beziehung von Sina G. und Markus P. untersucht. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet.

* Namen geändert