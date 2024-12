1/5 Das erste Opfer des 22-Jährigen: Sein Chef Paul D. Hier im Bild auf einer älteren Aufnahme. Foto: Facebook

Auf einen Blick Fünf Menschen in Nordfrankreich erschossen, mutmasslicher Täter stellt sich der Polizei

Opfer in Wormhout und Loon-Plage gefunden

29-jähriger Mann, zwei Sicherheitsleute und zwei Migranten unter den Todesopfern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

In Nordfrankreich sind am Samstag fünf Menschen erschossen worden. Der mutmassliche Täter (22) stellte sich am Abend der Polizei in Ghyvelde in der Nähe der Hafenstadt Dünkirchen, wie die Gendarmerie und die Präfektur mitteilten. Das erste Opfer wurde am Nachmittag in der Kleinstadt Wormhout gefunden, die zwischen Lille und Dünkirchen im Département Nord liegt.

Der 29-jährige Paul D.* sei leblos und mit einer Schusswunde auf offener Strasse liegend gefunden worden und noch am Tatort verstorben, teilten die Rettungskräfte mit. Er sei vor den Augen seiner Frau und weiterer Familienmitglieder erschossen worden, berichtet die «Daily Mail». D. habe den mutmasslichen Täter als Sicherheitskraft beschäftigt, sagte eine ermittelnde Quelle gegenüber der Zeitung. Offenbar ging den Mordtaten ein Streit voraus. Die Quelle weiter: «Man nimmt an, dass er einen Groll gegen die an der Küste lebenden Migranten hegte und einige Rechnungen begleichen wollte.»

Mutmasslicher Täter (22) ist geständig

In Loon-Plage in der Nähe von Dünkirchen erschoss der Verdächtige auch zwei Sicherheitsleute und zwei Migranten. Am Abend stellte sich dann ein Mann der Polizei in der Ortschaft Ghyvelde. Er gab nach Behördenangaben an, mehrere «Tötungsdelikte im Küstengebiet von Dünkirchen» begangen zu haben. Der 22-jährige Verdächtige wurde nach Behördenangaben in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wird wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Das Motiv für die Bluttaten war zunächst unklar, nach Angaben aus Ermittlerkreisen hatte der Mann möglicherweise eine berufliche Auseinandersetzung mit zwei Firmen, bei denen drei der Opfer arbeiteten.

Bisher nicht strafrechtlich aufgefallen

Im Auto des mutmasslichen Täters wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrere Schusswaffen gefunden. Der Mann sei zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, erklärte Ermittlungschefin Charlotte Huet. Der Bürgermeister von Loon-Plage, Eric Rommel, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Mann stamme aus der Umgebung von Dünkirchen. Die Ermittlungen zum Hintergrund und den genauen Umständen der Tat dauerten an.

In Loon-Plage fielen die Schüsse an zwei verschiedenen Orten, wie der Bürgermeister sagte. Auf die zwei Sicherheitsleute sei während einer Patrouille am Hafen geschossen worden. Die beiden Migranten seien zwischen Loon-Plage und Dünkirchen getötet worden. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich bei ihnen um zwei Iraner.

*Name bekannt